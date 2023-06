Commercialisti, al convivio targhe per 50 anni di attività e timbri per i neo iscritti

Arezzo, 27 giugno 2023 – Si è svolto venerdì 23 giugno, alla presenza di numerose autorità e oltre 150 presenti, l’annuale convivio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo.

Come da tradizione, nel corso della serata, che si è svolta in un noto ristorante cittadino, il presidente Roberto Tiezzi ha consegnato le targhe agli iscritti che hanno raggiunto il prestigio traguardo dei 50 anni di iscrizione all’ordine. Per il 2023 i premiati sono stati: Paolo Cerini, Lamberto Carboni, Maria Teresa Neri e Maria Gioiosa Salvi.

I nuovi iscritti hanno, invece, ricevuto il timbro. “Mi fa piacere evidenziare la sostanziale tenuta degli iscritti all’albo pur in periodo di grande difficoltà dovuta alla crisi che riguarda tutte le professioni” – ha sottolineato il presidente Tiezzi che poi ha fatto il punto sull’attività e su alcune novità come lo slittamento della scadenza del pagamento delle tasse per i soggetti ISA al 31 luglio dal 30 giugno e il mese di agosto liberato dalle scadenze importanti.

“Consentirà vacanze estive più tranquille a imprenditori e professionisti”. Sul fronte economico Tiezzi si è soffermato sui tassi di interesse non senza preoccupazione. “Il rialzo al 4% del tasso da parte della BCE avrà ricadute pesanti per le famiglie con mutuo prima casa. Si parla di rate più pesanti del 30%/40% che vanificano gli effetti della ripresa economica con perdita del potere di acquisto per le famiglie nonostante gli aumenti salariali”.

Non è mancato poi un passaggio locale con particolare riferimento alla questione legata al futuro dell’azienda Fimer. “Il passaggio di competenza dal tribunale di Arezzo a quello di Milano, riduce ancora di più i margini per una soluzione soddisfacente per i lavoratori diretti e indiretti (indotto) che vedono concretizzarsi sempre più lo spettro del licenziamento con danno grave per almeno 500 famiglie della nostra provincia”.