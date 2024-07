Comicità e giocolieri. Il Festival delle musiche

Festeggia la trentesima edizione ma non smette di rinnovarsi. È il Festival delle Musiche, il longevo progetto a cura di Officine della Cultura che invita alla scoperta degli straordinari borghi della Valdichiana aretina nel segno della storia, della tradizione e della ricerca musicale ma non solo. Stasera martedì 23 luglio, alle ore 21:15, all’interno del Campo Sportivo di Pieve a Maiano, spazio al teatro per bambini e famiglie con la compagnia Teatro nelle Foglie e lo spettacolo “La dolce follia. Spettacolo di acrobatica aerea, comicità e giocoleria” di e con Marta Finazzi e Nicolas Benincasa. Una storia di amore e di guerra, dove il circo incontra la narrazione, portando in scena la malinconia del teatro viaggiante di altri tempi e l’allegria della vita del circo. Con una dedica ai più piccoli tra gli spettatori. Lunedì 29 luglio, alle 21:15, sarà il teatro a conquistare il festival in Piazza Don Alcide Lazzeri, a Civitella in Val di Chiana. Protagonista della serata sarà uno tra gli ospiti più attesi, Domenico Iannacone, in “Che ci faccio qui stasera”, una produzione Teatro del Loto / Teatri Molisani, con le musiche live di Francesco Santalucia, per raccontare le storie più straordinarie: quelle che ci passano di fianco senza che ce ne accorgiamo, spesso così piccole che bisogna andare a cercarle tra le tante cose che non valgono nulla. Il 30 luglio, in Piazza Matteotti a Foiano della Chiana alle 21:15, il festival tornerà a parlare di musica con il concerto di Goumour Almoctar, in arte Bombino, stella del “desert blues”. Mercoledì 31 luglio il festival farà tappa a Castiglion Fiorentino, nelChiostro di San Francesco alle 21:15, per il concerto del The New Original Klezmer Trio .