Cittadini digitali: arriva il patentino. Oggi la consegna agli studenti

VALDICHIANA

Giunge alla conclusione il progetto di formazione ed educazione alla cittadinanza digitale voluto dal Corecom. Oggi il presidente del Corecom Marco Meacci, insieme a Bianca Maria Giocoli e Carlotta Agostini, che fanno parte a loro volta del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana, saranno in Valdichiana per consegnare ai giovani che hanno preso parte all’iniziativa il Patentino Digitale. Circa 230 gli studenti coinvolti delle classi prime di tre scuole secondarie di primo grado: Foiano, Marciano e Civitella Val di Chiana. La consegna si terrà in tre tappe. L’appuntamento è alle 9.30 all’Istituto omnicomprensivo ‘Guido Marcelli’ di Foiano della Chiana, alle 10.30 circa i rappresentanti del Corecom si sposteranno all’Istituto comprensivo statale ‘Rita Levi-Montalcini’ di Marciano che riunisce gli studenti di Lucignano e Marciano. Alle 11.30, la tappa conclusiva, all’Istituto comprensivo ‘Martiri di Civitella’ di Civitella in Val di Chiana. La consegna del patentino digitale arriva alla fine del percorso intrapreso con il Corecom, come riconoscimento formale del lavoro svolto dai ragazzi. Sarà anche un importante momento di confronto con studenti e insegnanti sull’esperienza appena conclusa.

"È la prima volta che andiamo a consegnare gli attestati direttamente nelle scuole – spiega il presidente Meacci – seguendo la linea che abbiamo intrapreso per portare il Corecom nei territori. Riteniamo molto importante il rapporto diretto con le scuole". "Ringraziamo sentitamente i ragazzi e gli istituti per l’entusiasmo e la dedizione con cui hanno aderito", aggiunge Meacci. L’iniziativa del patentino digitale "vede il sostegno dell’Agcom, che patrocina queste iniziative di presenza nei territori". Il Corecom della Toscana è stato il primo a lanciare il patentino digitale ed è considerato punto di riferimento per altre realtà regionali. Lunedì 12 maggio, Meacci e Bianca Maria Giocoli sono stati ospiti a Milano, in occasione del primo ‘Patentino Day’ lombardo, iniziativa del Corecom della Lombardia.

La.Lu.