Champions Tour. La notte magica dei grandi cavalieri in gara a San Zeno

La notte delle stelle a San Zeno. L’Arezzo Equestrian Centre ha ospitato una serata di gala per fare un primo bilancio del Toscana Tour, ma anche per presentare la nuova edizione dell’Italian Champions Tour, un evento a squadre ideato da Riccardo Boricchi insieme all’armatore napoletano Guido Grimaldi. Ventotto squadre, quattro tappe, oltre settanta cavalieri in gara e un montepremi di 300mila euro. Italian Champions Tour partirà da Arezzo il 12 e 13 aprile per proseguire a Roma a Piazza di Siena il 24 e 25 maggio, a San Giovanni in Marignano il 25 e 26 ottobre e a Verona nel gran finale del 7, 8, 9 novembre. Impeccabili padroni di casa, i patron dell’Equestrian Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini, che da quattordici anni gestiscono insieme gli impianti aretini, diventati un fiore all’occhiello dell’equitazione.

Lo stesso presidente della Fise Marco Di Paola ha sottolineato l’importanza degli eventi che qui si organizzano. "È una bellissima immagine che danno dell’equitazione - ha detto - e anche dell’Italia ai tanti stranieri che ogni anno vengono qui per gareggiare. In quasi tutti i settori importiamo, nell’equitazione possiamo esportare questa organizzazione impeccabile".

Il Toscana Tour ne è un esempio con le sue gare mozzafiato. Ieri la 145 disputata nel Boccaccio è stata vinta dal cavaliere turco Ozgur Ozkan, secondo l’italiano Roberto Turchetto e terzo il tedesco Max Haunhorst. La 145 del Dante ha visto sul podio il Belgio con Abdel Said primo e Pieter Clemens secondo. Terza posizione per il campione brasiliano Marlon Zanotelli.

Sarà dedicato alla memoria di Stephanie Searle, la madre di Ita Marzotto, il Gran Premio che oggi alle ore 14.30 si disputerà nel campo Boccaccio a chiusura della quarta settimana del Toscana Tour. Donna di grande cultura e amante dei cavalli, aveva visto nascere e crescere l’Arezzo Equestrian Centre, ideato dalla figlia, e proprio accanto alla struttura gestiva il suo allevamento di cavalli da salto "La Favorita".

Oggi i big dell’equitazione mondiale si sfideranno in suo ricordo in un percorso con ostacoli di 1,55 metri. A darsi battaglia saranno i migliori nomi del ranking mondiale. A cominciare dal campione brasiliano Marlon Zanotelli, alle amazzoni tedesche Sophie Hinners e Jorne Sprehe.Non mancheranno cavalieri e amazzoni italiane da Giulia Martinengo, a Giampiero Garofalo, Francesco Turturiello, Guido Franchi, Nico Lupino, Arnaldo Bologni e Gianni Govoni, che ha ad Arezzo detiene il record di sette gran premi vinti ed è un assiduo frequentatore del Toscana Tour.

"Come si fa a vincere tanti gran premi nello stesso posto? - dice sorridendo Govoni - ci vogliono buoni cavalli. Anni fa era più molto più facile averli, adesso c’è tanta competizione. La cavalla che ho adesso sta andando bene, ma non ha ancora una grande esperienza in gare internazionali".

Sonia Fardelli