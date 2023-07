Casentino, si perde nel bosco: escursionista salvato con l’elicottero

Arezzo, 9 luglio 2023 – Si perde nel bosco nel Casentino e chiede l’aiuto dei vigili del fuoco per essere recuperato. È successo in una zona impervia a Gaviserri, Pratovecchio-Stia. L’escursionista, non riuscendo a ritrovare la strada per il rientro, è stato costretto a chiamare i soccorritori.

Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, coadiuvati dall'elicottero Drago 71 del nucleo VF di Arezzo, che hanno recuperato l’escursionista con l’utilizzo di verricello dall’elicottero.

L’uomo non ha avuto bisogno delle cure del 118.