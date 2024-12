Capodanno tra brindisi e pista sul ghiaccio

Capodanno in piazza nei principali comuni del Valdarno aretino. Dopo i pranzi e le cene consumatesi tra la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano è tempo di pensare a come poter festeggiare la fine del 2024, Montevarchi assieme a San Giovanni e Terranuova offrono un programma per poter stare all’aperto nelle principali piazze cittadine con l’intento di ballare, divertirsi e brindare in compagnia all’avvento del nuovo anno.

A Montevarchi ecco l’evento "Ciao 2025! Il Capodanno in Piazza Varchi", Dalle 22 fino alle 2 del primo gennaio grazie alla collaborazione con la discoteca Strix Mulino di Figline e alla musica di Mad DJ si potrà passare una serata tra luci e intrattenimento per grandi e più piccoli assieme al brindisi che, per il secondo anno, sarà offerto dalla Conad di Montevarchi. Vietata la vendita dalle ore 18 del 31 fino alle 6 del primo gennaio di contenitori di vetro e lattine in alluminio oltre al divieto, sempre nella stessa fascia orario, si far esplodere botti in centro storico.

Pochi chilometri più in là, a San Giovanni, è altrettanto ricco il programma messo in piedi dall’amministrazione comunale di Valentina Vadi con un fine serata di iniziative che partiranno dalle 22 e si concluderanno ben oltre la mezzanotte. Come già accaduto nel corso dei festeggiamenti per il Santo Natale, sarà la pista di ghiaccio una delle principali attrazioni di Capodanno con l’apertura straordinaria prevista alle 22 per poi passare, un’ora dopo, sempre all’interno di Piazza Cavour, al concerto della band valdarnese degli "Stranobakkano", che dopo il grande successo di consensi ottenuto durante la festa del Perdono si ripete in questa occasione con l’obiettivo di richiamare nel centro storico sangiovannese tante persone di tutte le fasce d’età. Saranno presenti postazioni anche di street food con il truck di Dario Cecchini, il banco del locale terranuovese W.I.P. oltre al consueto brindisi che, come ogni anno, sarà offerto dall’amministrazione comunale.

Più soft la serata, ma non per questo meno accattivante, quella in Piazza della Repubblica a Terranuova con uno spettacolo circense a partire dalle 23.50 che accompagnerà di fatto la fine e l’inizio del nuovo anno con l’impegno di mettere a frutto tutti i buoni propositi pensati nel corso di queste settimane e non solo. Una cosa comunque è certa, ce ne sono per tutti i gusti per chi sceglie di passare il capodanno all’aria aperta, in compagnia, dietro l’angolo di casa.