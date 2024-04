Calcio a 5. Il Terranuova Traiana agli spareggi play off

Arezzo, 18 aprile 2024 – Il Terranuova Traiana calcio a 5 agguanta i playoff del campionato regionale di Serie C2. Non era mai avvenuto nella sua storia. I biancorossi si sono qualificati alla post-season. 16 le squadre che si affronteranno, provenienti dai tre gironi del sesto livello della piramide nazionale del calcio a 5. Una sola la promozione in C1. I valdarnesi hanno avuto accesso alle fasi finali da migliore seconda dei tre gironi di C2 grazie ad un percorso fatto di 22 vittorie (13 in casa e 9 fuori), 4 pareggi (tutti in trasferta) e 2 sconfitte (entrambe con le Remole, vincitrice del campionato e neopromossa in C1), secondo migliore attacco del girone C con 158 gol fatti e seconda miglior difesa del raggruppamento con 71 reti subite.

Tra i bomber terranuovesi 32 i gol messi a segno da Danny Paolini in 27 presenze (sesto nella classifica dei cannonieri del girone), 29 in 27 per Besnik Mehmeti, 28 in 26 per Gabriel Lamberti, 26 in 24 per Gabriele Festa. Seguono a 18 centri Emanuele Brogioni, a 9 Vincenzo Cannata, a 4 Francesco Paolini, poi con 3 Ayoub El Kiraoui e Giulio Canacci, con 2 Mario Alfieri e Mattia Bacci, ad un gol Augustin Alexis Blanco e Tommaso Natalini. Rosa completata dai portieri Cristoforo Nicolella e Lorenzo Rosati. La squadra di mister Samuele Bimbi ha chiuso la fase regolare infilando dodici risultati utili consecutivi: 10 vittorie (le ultime 4 di fila) e due pareggi.