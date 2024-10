Borsa di studio Bernacchia dedicata a Ducci. Scatta il premio per la migliore tesi di storia

Iniziano ad arrivare da tutta Italia le tesi per partecipare alla quinta edizione della borsa di studio Bruno Bernacchia, il concorso che dal 2016 si svolge ad Arezzo ogni due anni per volontà dell’associazione "Amici di Bruno" e in collaborazione con la Società italiana per lo studio della storia contemporanea.

Bruno Bernacchia è stato un membro attivo del Partito Socialista a partire dalla metà degli Anni ‘60. Oltre a essere un poeta, era anche uno studioso di filosofia. La sua scomparsa, nel 2010, ha spinto i suoi amici ad avviare questa iniziativa per onorare la memoria di un "socialista libertario ricco di umanesimo". Da quest’anno la borsa di studio, dell’importo di 3mila euro, sarà dedicata alla memoria di un personaggio importante della vita politica e sociale di Arezzo: Aldo Ducci, sindaco dal 1963 al 1966 e dal 1970 al 1990, con il quale Bruno Bernacchia collaborò da capogruppo in consiglio comunale. Il concorso è riservato a giovani laureati in discipline storiche, politiche e umanistiche, di età non superiore ai 30 anni, autori di una tesi o una ricerca o uno studio, già pubblicato o ancora da pubblicare, sul pensiero politico italiano e la storia dei partiti politici e dei movimenti dell’Italia repubblicana e sulle vicende economico- sociali che hanno segnato la storia dell’Italia repubblicana.