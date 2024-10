Basket. Il Galli non si ferma più

Arezzo, 21 ottobre 2024 – Terza vittoria consecutiva per la Polisportiva Galli di San Giovanni Valdarno, che al PalaGalli supera nettamente il Torino Teen Basket con il punteggio di 77-57. Nonostante l’assenza della leader Lazzaro, tenuta a riposo precauzionale, la squadra di coach Garcia ha brillato per gioco corale, mandando a segno tutte le 9 giocatrici scese in campo. Spicca la prestazione di Cruz, top scorer della gara con 16 punti. Il match si è aperto con un botta e risposta tra Cruz e Paleari, ma dopo un iniziale vantaggio di Torino (5-9) grazie a Giacomelli e Colli, la squadra di casa ha subito ribaltato il risultato con i canestri di Cruz e Rossini, chiudendo il primo quarto sul 23-16. Nel secondo quarto, Conde e Amatori hanno spinto il vantaggio fino al 32-21, costringendo coach Corrado a chiamare timeout per riorganizzare le piemontesi. Nonostante la reazione di Torino guidata da Jankovic e Paleari, la Polisportiva Galli ha mantenuto il controllo, chiudendo la prima metà sul 41-32.

La svolta definitiva è arrivata nel terzo quarto: dopo il 41-35 firmato da Paleari, Cruz ha guidato il break decisivo che ha portato il punteggio sul 51-37, allontanando definitivamente le avversarie. Da lì in poi, le padrone di casa non hanno più concesso spazio alle torinesi, chiudendo il terzo quarto sul 65-46 grazie anche ai punti di Amatori e Rossini. Nell’ultimo periodo, la squadra di coach Garcia ha raggiunto il massimo vantaggio di +23, controllando agevolmente il risultato fino al 77-57 finale. Con questa vittoria, la Polisportiva Galli conferma il suo ottimo stato di forma e si prepara ad affrontare i prossimi impegni con grande fiducia. Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno vs Torino Teen Basket 77-57 (23-16, 41-32, 65-46, 77-57)