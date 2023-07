“Ballo in maschera”, due serate per scoprirlo in Casentino

Arezzo, 14 luglio 2023 – “Ballo in Maschera” è l’ultimo romanzo della scrittrice Anna Maria Vignali, casentinese, che per i suoi romanzi ha ricevuto anche il Fiorino d’Argento a Palazzo Vecchio di Firenze, insignita dal Comune di Castel Focognano dell’”Attestato di merito” per essersi distinta in ambito culturale ed aver fatto conoscere il territorio.

Un romanzo che è una storia fantastica ambientata in tempi lontani, ma che nasce “dall’eterno oscillare tra la guerra e la pace, affidato al genere umano con grande responsabilità reciproca”.

Un romanzo che riporta agli antichi castelli, di cui è anche ricco il Casentino, ma nel tempo passato possiamo riconoscere i tempi di oggi, dedicato a chi “non osa più credere ai suoi occhi e si protegge dietro una maschera” come dice l’autrice Anna Maria Vignali.

Due sono e serate in questo luglio per scoprire tra le righe di un libro la storia di un’amicizia tra vincitore e vinto che metterà il lettore “ a farsi domane che sono tese ad allargare la conoscenza dell’umanità” , il primo questa sera 14 luglio alle ore 21 nell’area archeologica di Pieve a Socana per le “Serate culturali “ organizzate dal comune di Castel Focognano, il 18 luglio a Subbiano nella terrazza sul lungarno della Piazzetta di Santa Maria della Visitazione alle roe 21,15 per i “Martedi’ d’autore” organizzati dall’ass.

La Cornucopia promosse dal Comune di Subbiano. Nel primo appuntamento, quello di stasera, 14 luglio, Anna Maria Vignali nell’Area Archeologica Etrusca sarà insieme alla dottoressa Cecilia Gandolfo, medico di base e la dottoressa Denise Pantuso, psicologa e psicoterapeuta.

Nel secondo appuntamento a Subbiano, 18 luglio Anna Maria Vignali presenterà il suo libro attraverso una intervista con la giornalista Stefanella Baglioni per rendere tutti partecipi di ciò che Anna Maria esprime in questo suo undicesimo romanzo quando scrive “Le bianche colombe non toccheranno mai il fondo del nero dolore, sono partecipi di una speranza infinita che voglioni trasmettere agli uomini