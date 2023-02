Auto elettriche: la mappa delle stazioni di ricarica

di Maria Rosa Di Termine

La parola d’ordine a Bucine è sostenibilità, associata all’innovazione e legata ad un comparto chiave dell’economia: il turismo. Questo il senso delle varie iniziative che l’amministrazione comunale sta promuovendo per imprimere una svolta decisa nella direzione di un territorio sempre più "green". E dal piano non poteva mancare la mobilità elettrica, resa possibile grazie all’accordo messo nero su bianco qualche mese fa tra Enel X Way, che cura pure la manutenzione delle apparecchiature, e il municipio. Ieri mattina nel parcheggio di via Antonio Gramsci a Levane la nuova tappa per potenziare la rete di ricarica delle autovetture con il taglio del nastro della stazione alla presenza del sindaco Nicola Benini e di alcuni assessori, di Lorenzo Aina di Enel X Way e dei referenti Enel per Toscana e Umbria delle strutture di Affari Istituzionali e Sostenibilità e di Comunicazione Riccardo Clementi ed Emiliano Maratea. "La Toscana è una delle regioni su cui concentriamo l’attenzione per realizzare la transizione energetica – ha dichiarato quest’ultimo – e un luogo di grande pregio naturalistico come Bucine, per la vocazione turistica della Valdambra e delle terre aretine, costituisce un ottimo caso di implementazione della mobilità sostenibile". Al momento sono cinque le colonnine in funzione, due "Fast" da 75 KW – per 4 punti di ricarica – che permettono di fare un pieno di energia all’auto in meno di un’ora sistemate in via Gramsci appunto nella frazione levanese e in via Trieste ad Ambra. Altre 3 da 44 KW (con due prese da 22 per ogni colonnina), che consentono di ricaricare in contemporanea due veicoli, sono dislocate in via della Stazione nel capoluogo, in via Toscanini a Mercatale e in via I Maggio a Badia Agnano.

In totale, quindi, 10 punti di ricarica, di cui 4 veloci, accessibili a tutti i mezzi compatibili con i principali standard delle prese in corrente continua e alternata. Le postazioni possono essere prenotate e abilitate attraverso la specifica App Enel X Way e le piattaforme dei maggiori player del mercato della mobilità elettrica. "Un settore – ha sottolineato il primo cittadino – che si sta imponendo nel gradimento della popolazione e rappresenta un’opportunità concreta di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. La sostenibilità, del resto, è una delle linee guida del Piano strategico per la Valdambra che si concretizza anche in altri campi e servizi. A breve installeremo un compattatore per le bottiglie di plastica e stiamo intervenendo sulla pubblica illuminazione. Ad oggi abbiamo sostituito con lampade a basso consumo oltre un terzo dei quasi 1800 punti luce presenti nel territorio".