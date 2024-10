Arriva la cena dei mille. Il trionfo di Sant’Andrea. Il conto alla rovescia con una folla al Te Deum

AREZZO

Dalla chiesa di Sant’Agostino al duomo. Ognuno con il proprio foulard, per rendere omaggio alla vittoria nell’ultima edizione della Giostra del Saracino. Ecco il 4 ottobre speciale di Porta Sant’Andrea che ha scelto una data non certo casuale per il Te Deum. Già perchè nella giornata in cui viene ricordato e festeggiato il patrono d’Italia, San Francesco di Assisi, Sant’Andrea ha celebrato la lancia dedicata all’ottavo centenario delle stimmate. Un legate quello tra i colori biancoverdi e il poverello di Assisi che si è quindi rafforzato dopo l’appuntamento della scorsa settimana quando quasi un centinaio di quartieristi - compresi rettore, capitano e giostratori - sono saliti fino al Santuario della Verna, in quello che è stato una sorta di fioretto per la vittoria di settembre. Una giornata trascorsa nei luoghi cari al poverello, visitando la Cappella delle stimmate e fermandosi per pranzo nel refettorio. Venerdì il Te Deum che ha avuto tra i protagonisti le ragazze del quartiere e i bambini. Oguno con un foulard biancoverde al collo e una rosa bianca in mano, hanno sfilato sotto l’immagine della Madonna del Conforto, rendendo omaggio alla protettrice di Arezzo. Ma i festeggiamenti per la vittoria non sono ancora finiti. Sabato 12 ottobre presso l’Arezzo Fiere e Congressi appuntamento con lacena della vittoria. Oltre mille quartieristi celebreranno l’impresa di Tommaso Marmorini e Saverio Montini in piazza Grande. La scaletta della serata prevede la proiezione del video celebrativo della vittoria, il discorso del rettore Maurizio Carboni, la premiazione dei giostratori vittoriosi, la nuova lotteria a premi, l’asta delle lance da Giostra, dei ferri dei cavalli e la bottiglia numero 39 del "Vino della Vittoria". Dopo il taglio del dolce, la serata continuerà fino a tarda notte con il dj set a cura di Euphoria. A tutti i commensali verrà consegnato un gadget in regalo.