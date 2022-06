Pa Social Day città discutono di comunicazione digitale. Arezzo c’è

Arezzo, 6 giugno 2022 - Martedì 7 giugno torna il PA Social Day, l’evento dedicato alla comunicazione digitale, che per la Toscana farà tappa ad Arezzo, nella sala grande del palazzo vescovile. Sarà una lunga maratona live, promossa da PA Social, la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale, che coinvolgerà 18 città diverse, oltre ad Arezzo, per parlare di social, chat, intelligenza artificiale.

“Per il secondo anno consecutivo – rileva l’assessore all’innovazione tecnologica Monica Manneschi – il Comune partecipa all’organizzazione di un evento di ampia portata che affronta tematiche molto attuali. Il nostro esserci, il tema specifico che verrà affrontato, non sono fattori casuali visto che stiamo lavorando proprio nella direzione di rendere il rapporto con l’utenza sempre più smart. E non intendiamo cullarci sugli allori ma stare in linea con il ritmo incalzante della rivoluzione digitale”.

L’evento nazionale si terrà dalle 9 alle 19, mentre il collegamento da Arezzo sarà dalle 9,30 alle 10. Entrambi potranno essere seguiti su Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch di PA Social, oltre ad aggiornamenti costanti sui principali social con hashtag #pasocial.

Il titolo della “finestra” aretina è “Digital-PA: a che punto siamo?” Si discuterà dello stato di salute dei servizi digitali e delle novità, che proprio in questo campo stanno adottando tante amministrazioni della Toscana. Parteciperanno Stefano Ciuoffo, assessore alle infrastrutture digitali di Regione Toscana, Andrea Belardinelli dirigente sanità digitale di Regione Toscana, Monica Manneschi assessore all’innovazione tecnologica del Comune di Arezzo, Filippo Corsi del settore sistemi informativi del Comune di Livorno. Il dibattito sarà moderato da Chiara Bianchini, coordinatrice di Pa Social Toscana.

Le città coinvolte sono Alghero, Aosta, Arezzo, Bari, Bologna, Brescia, Campobasso, Capo d’Orlando, Padova, Penne, Perugia, Procida, Reggio Calabria, Roma, Savona, Torino, Trento, Trieste, Urbino. Tanti i temi approfonditi collegati al filo conduttore della comunicazione e informazione digitale: nuovi strumenti, opportunità offerte dal Pnrr, rapporto tra sanità e cultura, intelligenza artificiale, parole e linguaggi, cibo, sostenibilità, accessibilità e inclusione, identità territoriale, i casi Mad e Green Dad, turismo, archeologia, marketing, riconoscimento delle professionalità, nuovi modelli organizzativi del lavoro e molto altro.

L’iniziativa è realizzata grazie alle partnership con L’Eco della Stampa, Binario F, Hootsuite, Reelevate, Alpenite, Centro Studi Enti Locali, Open Comunicazione e ai media partner Agenzia Dire, Igers Italia, iPressLIVE, cittadiniditwitter.it, datamagazine.it, ilgiornaledellaprotezionecivil e.it , Innovazione 2020, Velocità Media, Digital Media.