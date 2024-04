Aquila domenica a Livorno. Nel ricordo di Balleri...e non solo

Arezzo, 05 aprile 2024 – A Livorno domenica va in scena la sfida fra gli amaranto di casa ed il Montevarchi, sfida che si giocherà a porte chiuse. Parlare della città labronica significa comunque aprire una grande fetta di storia aquilotta e dei suoi protagonisti più grandi. In cima alla piramide Costanzo "Lupo" Balleri, il tecnico amato più di tutti a Montevarchi. Ma...come dimenticare il grandissimo Giovanni Busoni, centravanti che dal Valdarno spiccò il volo per una carriera straordinaria e che la società rossoblù cedette al Torino per una cifra al tempo ragguardevole. Ma come hanno ricordato gli storici Leonardo De Nicola, Dimitri Lepri e Lorenzo Piovosi, l'elenco dei giocatori livornesi in maglia aquilotta non si ferma qui: i due Lenzi, Trento Loretti, capitan Ivo Isetto, Pini Paolo e Pini Mauro, Cabella, Scotto, Bertolotti, Ramacciotti, Taddeini. Insomma, tanta e tanta roba sulla strada di Livorno-Montevarchi, che si apprestano a dare vita al confronto numero 26 di campionato, come ci aggiorna l'amico e storico rossoblù Dimitri Lepri che ha curato gran parte dei numeri relativi a questa partita.

Il bilancio, dopo la vittoria amaranto nella gara di andata al Brilli Peri è ora di perfetta parità con 8 successi a testa e 9 pari, 26 goals per gli aquilotti e 20 per i labronici. Allo stadio " Picchi" dell'Ardenza 12 i confronti - nella serie C unica, in C2 e in C1. Sarà invece domenica la prima assoluta in D - con 7 affermazioni per i padroni di casa, 3 pari e 2 affermazioni del Montevarchi corsaro in occasione proprio delle ultime due sfide disputate in riva al Tirreno. Il 25 Aprile 1999 un clamoroso successo dei rossoblù per 4-0 con doppietta di Masi e goals di Alteri e Affatigato, bissato nello stesso anno solare ed esattamente il 19 Dicembre, 2-1 con reti di Porfido ed ancora di Masi dopo il pari amaranto di Aquino. La storia dei confronti fra le sue squadre incomincia nel torneo di serie C 1972-73 (a Livorno 3-1 per i labronici con rete rossoblù di Fulvio Donatello), ma la prima esperienza dei rossoblù risale addirittura ai campionati di prima divisione 1933-34 e 1937-38, quando venne affrontata la formazione B del club amaranto allora nella massima serie nazionale e con ottimi risultati.

Oltre alle 25 sfide in campionato ne segnaliamo poi anche 2 in Coppa Italia nel 1974-75: all'Ardenza si imposero per 1-0 i padroni di casa con goal di Zanoli, ma i rossoblù, passati da Costagliola a Riva, riuscirono a ribaltare il tutto nel ritorno al Brilli Peri imponendosi ai calci di rigore e accedendo così agli ottavi di finale della competizione dove vennero eliminati dall'Olbia (0-0 in casa e 0-1 in Sardegna).