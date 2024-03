Apre pet store: le figure richieste

Apre ad Arezzo un nuovo pet store che è alla ricerca di figure professionali. Innanzitutto di addetti alle vendite con consolidata esperienza nella mansione, la provenienza dal settore non è un requisito fondamentale. Sono richieste ottime capacità comunicative/relazionali e passione per il mondo degli animali. Previsto un periodo iniziale di affiancamento in un altro punto vendita in provincia di Perugia. L’orario previsto è full-time su turni, da lunedì a sabato con giorno di riposo a scalare. Il negozio effettuerà il seguente orario: dalle 9 alle 20. Offerto inizialmente un contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzato ad assunzione diretta duratura. Richiesta disponibilità immediata, per candidarsi inviare cv alla mail: [email protected] inserendo come oggetto "candidatura addetta/o alle vendite", all’attenzione di Patrizia. Si cerca anche un addetto alla toelettatura con esperienza con cani e gatti. Richiesta capacità di gestire animali di varie razze e dimensioni in modo sicuro e gentile, conoscenza dei diversi tipi di taglio e stili di toelettatura oltre, ovviamente, alla passione e alla dedizione per il benessere degli animali. La figura ci occuperà di effettuare bagni, tagli, styling e altri servizi di toelettatura secondo le richieste dei clienti; di mantenere un ambiente di lavoro pulito, sicuro e accogliente per gli animali e i clienti. Anche in questo caso è previsto un periodo iniziale di affiancamento nel punto vendita a Perugia. L’orario di lavoro è da definire, si chiede la disponibilità a lavorare su turni, da lunedì a sabato con giorno di riposo a scalare. Contratto inizialmente a tempo determinato in somministrazione, finalizzato ad assunzione diretta. In questo caso, se interessati, inviare cv alla mail inserendo nell’oggetto" addetto/a alla toelettatura".