Addio finale, Milan sconfitto 5-2 dalla Roma. Ora la Poule Scudetto: debutto il 24 marzo

L’impresa storica non è riuscita e alla finalissima di Coppa Italia ci va la Roma, insieme alla Fiorentina: reduce dal 2-0 incassato a Milano settimana scorsa, infatti, le rossonere sono state sconfitte per 5-2 nella semifinale di ritorno giocata nella Capitale. La squadra di Alessandro Spugna ha staccato il pass per l’ultimo atto della competizione grazie alle reti di Haavi, Giugliano, Viens, Feiersinger e Di Guglielmo. Tanta amarezza per il Diavolo in rete solo nel finale con Ijeh e di Laurent. La missione rimonta, dunque, non è andata a buon fine e il Milan ora deve ricaricare le batterie in vista dell’inizio della Poule Scudetto. La squadra di Corti godrà di un turno di riposo, utile per prepararsi al meglio all’esordio di domenica 24 marzo, alle ore 12:30, al Puma House of Football dove è atteso il Pomigliano. Ila.Ch.