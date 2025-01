A Subbiano pronta a nascere la consulta dello sport

Arezzo, 28 gennaio 2025 – “La Consulta Comunale riveste un ruolo importate per la promozione dello sport, oltre ad essere un’organismo consultivo e partecipativo è punto di raccordo tra il Comune e le associazioni, è un confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali ed educativi del territorio, per valorizzare le espressioni associative“ ha fatto presente Laura Moneti assessore allo sport del Comune.

Soddisfazione per il numero dei partecipanti alla prima serata d’incontro con l’Amministrazione Comunale che aveva invitato tutti coloro che rientrano nei progetti delle consulte: dalle ASD, alle istituzioni educative, alla parrocchia, oltre al rappresentante del Coni a livello provinciale.

L’incontro ha suscitato interesse , con una Consulta che alcuni hanno visto come una opportunità per diffondere la propria attività. Questo primo incontro, inoltre, ha creato subito una buona sinergia tra le varie associazioni, con condivisione di idee e di attività sportive che potrebbero interagire tra loro, con l’auto aiuto nell’uso delle strutture, a volte non sufficienti per uno sport , ma in disponibilità di altri.

Presente alla serata il Panathlon Club, con il presidente Mario Fruganti, che ha portato i saluti del delegato provinciale del Coni, Alberto Melis, e che ha puntato il dito sulla necessità di lavorare per uno sport etico, per una crescita della persona, mentre Lorenzo Bernardini ha ribadito la sua collaborazione alle attività della Consulta avendo gli stessi obbiettivi del Centro Sportivo Italiano, cioè la promozione di uno sport sano per tutte le fasce di età.

Don Salvatore Scardicchio ha fatto presente come le attività sportive possono essere un punto di contatto con il mondo giovanile per la crescita dei valori , lui che, oltre ad essere parroco di Subbiano, è anche responsabile del servizio sport e tempo libero della Diocesi.

Presente anche la scuola con la delegata dell’Istituto comprensivo “Garibaldi” Alessandra Capitini, artefice della nascita della Società di Ginnastica Casentinese, che ha rappresentato la Dirigente scolastica Paola Vignaroli impossibilitata a partecipare per l’Open Day alla scuola. Il Sindaco di Subbiano, Ilaria Mattesini, oltre a ringraziare per la presenza ha commentato.

”Siamo consapevoli della carenza delle strutture sportive nel nostro territorio e per questo ringraziamo tutte quelle associazioni che, nonostante tutto ,con tenacia e determinazione portano avanti le attività sportive, per questo tra gli obbiettivi della Consulta dovrà esserci anche la pianificazione e il miglioramento delle strutture, il supporto alle associazioni sportive”.

Continuano i lavori quindi per la creazione della Consulta con la partecipazione di tutti e per tutti, non dimenticando l’accessibilità e l’inclusione, l’educazione e la formazione, la promozione dello sport e dell’attività fisica.