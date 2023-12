Varchi di Natale, gli eventi del prossimo weekend a Montevarchi

Arezzo, 6 dicembre 2023 – Dopo l’inaugurazione del cartellone delle Festività con l’accensione dell’albero in piazza Varchi, le luminarie e il taglio del nastro della casa di Babbo Natale in via Roma 82, prosegue nel prossimo fine settimana il calendario degli eventi dedicati alla magia di “Varchi di Natale”.

 VENERDI’ 8 DICEMBRE Tutto pronto per venerdì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, quando in palazzo del Podestà saranno inaugurate due importanti mostre che resteranno aperte fino al 7 gennaio. Alle 11.30 taglio del nastro della mostra dei presepi “Quella notte a Betlemme”, a cura di Pro Loco e associazione “Amici del presepe”.

Un percorso di arte presepiale realizzato all’interno del palazzo, nel cuore del centro storico, che contribuisce a creare un’atmosfera natalizia dove tradizione e fede si uniscono alle opere degli artisti e dei collezionisti coordinati da Romano Dini. Alle 17.30 La grande arte torna in palazzo del Podestà con l’inaugurazione di “E’ solo un sogno - Antologia di dipinti", la mostra personale di Mauro Capitani che, dopo 25 anni, espone le sue opere nel territorio.

Quaranta dipinti che narrano il viaggio meraviglioso dell'artista nel colore, un sogno nella pittura. Ed ancora: per l’intera giornata si potrà curiosare tra i banchi della Fiera d’inverno in via Isidoro del Lungo e via Poggio Bracciolini, a cura dell’associazione via dei Musei.

Alle 16.00 all’Auditorium sarà aperta la mostra/concorso di disegno e pittura degli studenti degli Istituti comprensivi sul tema “Paesaggi invernali” con una grande partecipazione dei ragazzi, a cura di Artinvalle Aps. Nel pomeriggio per i più golosi sarà aperto lo stand dei bomboloni della Pro Loco in piazza Varchi e dalle 16.30 le vie del centro saranno animate dalla parata Disney e spettacolo natalizio.

Alle 17.00 nella chiesa di Santa Maria al Giglio il tradizionale concerto dell’Immacolata a cura del Corpo Musicale Giacomo Puccini.

 SABATO 9 DICEMBRE Sabato 9 dicembre alle 16.00 in piazza Varchi inizierà il Concerto di Natale con le voci e la musica degli studenti dell’Istituto comprensivo Magiotti e dalle 17.00 il clown Ferux in via Roma intratterrà grandi e piccini con bolle giganti, giocolerie e palloncini.

L’arte sarà protagonista anche in questa giornata con le iniziative promosse da Artinvalle Aps: dalle 17.30 al Canto del Perlino, via Isidoro del Lungo, si potrà ammirare la collettiva di pittura e scultura di numerosi artisti locali mentre alla Galleria Magiotti in via Roma sarà aperta la mostra personale dell’artista bucinese Giancarlo Arrigucci.

 DOMENICA 10 DICEMBRE Domenica 10 dicembre dalle 10 alle 19 in via Roma torna il Mercatino della neve, Solidarietà … Creatività …Golosità in collaborazione con scuole e associazioni. La mattina alle 11.00 presso la Galleria di via Roma 73, ancora l’arte è protagonista con l’inaugurazione della mostra dell’artista Licio Casini “Dal passato al presente” con opere che ripercorrono la storia del percorso artistico dell’autore.

Nel pomeriggio alle 17.00 in piazza Varchi, in onore dei personaggi degli “Schiaccianoci” blu e rossi collocati agli archi del loggiato del palazzo comunale e all’ingresso di via Roma, si potrà assistere allo spettacolo “Sulle note dello Schiaccianoci” a cura dello Studio Danza Caroline. Per i più piccoli la casa di Babbo Natale in via Roma 82 sarà aperta sia sabato 9 che domenica 10 dicembre dalle 16 alle 18.30.

Al museo del Cassero per la Scultura prosegue la mostra di giovani artisti under 40 “Michele Liparesi e Sara Vasini. 1personalex2” con orario da giovedì a domenica: 10.00/13.00 e 15.00/18.00.