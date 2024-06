Tre giornate dedicate al fantasy con il Leprechaun Magic Festival

Arezzo, 17 giugno 2024 – Tre giornate dedicate al fantasy con la prima edizione del Leprechaun Magic Festival. La manifestazione, inserita nel calendario di eventi dell’Arezzo Celtic Festival, è in programma da venerdì 21 a domenica 23 giugno nell’area verde in viale Barsanti a Sansepolcro che diventerà la location di un mondo mitologico tra antichi popoli, spettacoli e musica.

L’evento troverà il proprio cuore nella volontà di celebrare una delle più attese ricorrenze del calendario dei popoli dell’antichità, il solstizio d’estate, e avrà come assoluto protagonista il folletto Leprecauno che nel folclore irlandese è rappresentato con una pentola colma d’oro in mano.

Il Leprechaun Magic Festival, a ingresso gratuito, aprirà ogni sera le proprie porte alle 18.00 quanto inizieranno le diverse attività che proseguiranno fino alle 24.00. Una particolare attenzione sarà rivolta all’intrattenimento con spettacoli di danze celtiche e tribali delle Les Danseuses de Sheherazade che in passato hanno meritato consensi a “Italia’s got talent” e che proporranno coinvolgenti momenti dalle atmosfere oniriche e orientaleggianti ispirate a “Le mille e una notte”, inoltre un’animazione danzante verrà proposta anche dalla scuola di danze irlandesi Clover che coinvolgerà gli spettatori nelle sue incalzanti esibizioni. La musica celtica dal vivo sarà garantita dagli strumenti dei Senon & The Korrigans, poi saranno previsti spettacoli di magia, giocoleria con il fuoco e trampolieri che promettono di stupire visitatori di tutte le età.

In ognuna delle tre serate verranno attivati gli stand gastronomici che permetteranno di cenare all’aperto e sotto le stelle con tante diverse specialità culinarie accompagnate da una selezione di birre artigianali e da bevande storiche come sidro, idromele e ippocrasso. L’area della festa, inoltre, sarà ulteriormente arricchita da un mercatino artigianale con espositori provenienti da tutta la penisola.

«Il Leprechaun Magic Festival - commenta Mauro Melis, presidente dell’associazione Cerchio delle Antiche Vie che organizza il festival, - completa la nostra proposta di eventi tematici dedicati alle antiche festività, andando a festeggiare il solstizio d’estate. Ringraziamo il Comune di Sansepolcro per l’accoglienza e la collaborazione. Il fantasy sarà il filo conduttore dei tre giorni con una scenografia tra fate, folletti, elfi, fattucchiere e leprecauni: invitiamo gli stessi visitatori ad arrivare travestiti per entrare così nelle atmosfere del festival».