Stagione Teatrale 2023/2024 e “Uomini delle Stelle”

Arezzo, 3 gennaio 2024 – Anno nuovo, spettacolo nuovo. Anzi due. Al Teatro Dovizi di Bibbiena la Stagione Teatrale 2023/2024, curata da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, in collaborazione con il Comune di Bibbiena, prosegue nel mese di gennaio con due nuovi appuntamenti di grande spessore.

Mercoledì 10 gennaio alle ore 21.00 va in scena L’ULTIMO NASTRO DI KRAPP di Samuel Beckett, diretto e interpretato da Giancarlo Cauteruccio. Krapp, un vecchio scrittore fallito, inesorabile mangiatore di banane e instancabile ascoltatore della sua voce registrata, si inoltra in “questo buio che mi circonda” per sentirsi meno solo, rintanato nella sua stanza in compagnia di un magnetofono e un numero cospicuo di bobine ben ordinate, mentre compie un viaggio in un altrove temporale: il suo passato.

Una resa dei conti di un vecchio triste e ridanciano insieme, ironico e autoironico, spesso con venature patetiche, sentimentali, struggenti che alla fine si adegua consapevolmente allo scacco. La piece, già messa in scena con successo in precedenti edizioni, gli ha valso la presenza nella terna finale del Premio UBU come miglior attore protagonista nel 2004 e poi, perno nello spettacolo TRITTICO BECKETTIANO, ha visto Cauteruccio ricevere il Premio alla regia dell’Associazione Critici di Teatro nel 2006 al Teatro Argentina.

Instancabile frequentatore della drammaturgia, della poesia, della narrativa beckettiana, Cauteruccio ha al suo attivo nove regie su testi dell’autore irlandese; ha ideato inoltre, con Franco Quadri, due grandi manifestazioni dedicate a Beckett intitolate “Beckett 90 anni” e “Beckett 100 anni” ed ha pubblicato nel gennaio del 2018 il libro Samuel Beckett Nel buio di un teatro accecante con Edizioni Clichy.

Domenica 14 gennaio invece sarà una giornata dedicata interamente al pubblico dei più piccoli. Il Teatro Dovizi infatti sarà come sempre palcoscenico della Stagione Teatrale “Uomini delle Stelle” dedicata a ragazze e ragazzi. Alle ore 16.30 andrà in scena lo spettacolo TRAME SU MISURA, una produzione Giallo Mare Minimal Teatro, di e con Renzo Boldrini. Età consigliata: 3 – 8 anni.

Lo spettacolo, utilizzando uno stile scenico che “mixa” lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti, evoca le vicende di due fiabe.

Da una parte la storia del Lupo Romeo e della Capretta Giulietta ripensata in una chiave ironica, immaginando cioè sette caprette, sorelle di particolare bellezza, fra le quali spicca Giulietta la capretta nera. Una differenza di colore che crea fra loro screzi e gelosie.

Quella diversa sfumatura di colore si rivela però come una “chance” formidabile ed imprevista per evitare che il lupo Romeo divori le sette sorelle. Una versione appetitosa de Il lupo e i sette capretti, da mangiare … con gli occhi!

Dall’altra una versione dei Tre Porcellini in cui, pur mantenendo i fondamentali narrativi della traccia narrativa originale, la messa in scena interviene sulle dinamiche che portano alla sconfitta, inevitabile, del lupo.

Il feroce animale come se conoscesse già il copione della storia inizia imprevedibilmente il suo attacco dalla casa di mattoni, passando senza incidenti dal camino, poi con poco contegno distrugge la casa di legno e dopo aver gustato i due primi fratelli come facile digestivo si dirige dal più piccolo dei porcelli, verso la sua casa fatta di fragilissima paglia…

Ma qui arriva il colpo di scena: il piccolo non ha paura e sfida il lupo ad una sfida sensazionale: chi ha più fame, chi mangia di più nel bosco fra il lupo o il maiale? Una battaglia combattuta in punta… di denti, all’ultimo boccone per poi poter vivere tutti felici e contenti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare o scrivere al numero 3791425201 e seguire i canali social della Compagnia NATA Teatro.

Inizio spettacoli stagione di prosa: ore 21:00 rassegna ragazzi Uomini delle stelle: ore 16:30

biglietti stagione di prosa posto unico € 11 biglietti rassegna Ragazzi Uomini delle stelle posto unico € 6

La biglietteria è aperta nei giorni di spettacolo dalle ore 20.30