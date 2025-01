Scuola di Musica comunale, al via le lezioni a Badia al Pino

Arezzo, 2 ottobre 2021 - Sono in programma nei giorni di venerdì 15 e sabato 16 ottobre, dalle ore 15.30 alle 19.00, le giornate di Open day alla Scuola di Musica comunale “Chiave di Sol” di Badia al Pino nel Comune di Civitella in Val di Chiana.

Gli incontri saranno l’occasione di conoscere l’offerta formativa della scuola di musica, punto di riferimento per l’apprendimento musicale del territorio comunale e non solo.

Tra le tipologie di strumento che si offre ci sono canto (docente Stefania Paddeu), cajon e percussioni (a cura di Stefano Albiani), chitarra (docente Sofia Tucci), flauto (a cura di Andrea Meucci), pianoforte (docente Laura Falsetti), violino (a cura di Valentina Albiani) oltre alle lezioni collettive di teoria e solfeggio, propedeutica musicale (dai 4 ai 6 anni) e musica d’insieme.

L’offerta formativa variegata e altamente qualificata, che si amplia con la previsione di nuove classi di coro e strumenti ad ancia (come clarinetto, oboe, sassofono).

Tra le novità di quest’anno c’è sicuramente l’intitolazione della scuola: infatti a seguito del bando di concorso indetto dall’Amministrazione comunale a cui hanno partecipato gli allievi della scuola, lo scorso giugno in occasione della Festa della Musica 2021 che si è svolta presso il Teatro Moderno di Tegoleto, il Sindaco Ginetta Menchetti con gli Assessori della Giunta e l’Associazione Culturale IUBAL di Arezzo, che cura la direzione artistica-didattica, hanno proclamato vincitrice l’idea di Asia Milani, allieva della classe di flauto di Andrea Meucci, che ha proposto il nome CHIAVE DI SOL.

Le lezioni della Scuola di Musica comunale Chiave di Sol riprenderanno da lunedì 18 ottobre 2021, nei locali ristrutturati posti al piano terra della Biblioteca comunale, in Corso Italia 1.

In convenzione con il Conservatorio Statale di Musica “B. Maderna” di Cesena, la direzione artistico-didattica è a cura dell’Associazione Culturale IUBAL di Arezzo.

Proseguono inoltre i progetti a cura della Scuola di Musica Comunale e Associazione IUBAL presso le scuole del territorio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Martiri di Civitella” nati dalla volontà e sinergia dell’amministrazione comunale e della Dirigente Scolastica Iasmina Santini di dare a tutti gli studenti del comune la stessa opportunità formativa favorendo in questo contesto l’apprendimento musicale in ottemperanza alle Linee Guida emanate con il DM. 8/2011 sulla pratica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dall’infanzia, oltre che lo scambio delle reciproche conoscenze musicali e delle esperienze fatte.

Grazie al lavoro fatto con il corso di propedeutica alla musica per i bambini in età prescolare, i concerti nelle scuole di ogni grado del territorio comunale, con i saggi che sempre di più vedono i bambini e i ragazzi con le proprie storie al centro della loro esperienza musicale, la Scuola di Musica Comunale Chiave di Sol diventa un percorso completo: di stile di vita, di modo di convivere e soprattutto un percorso educativo che ricrea dialogo, ascolto e socializzazione.