“Percorso Garbato”: sui pedali da Marciano della Chiana a Monte San Savino

Arezzo, 30 maggio 2024 – Sui pedali da Marciano della Chiana a Monte San Savino lungo il “Percorso Garbato” de La Chianina Ciclostorica.

L’appuntamento è fissato per domenica 9 giugno, alle 9.00, quando la decima edizione della manifestazione sarà arricchita da un’iniziativa collaterale rivolta a ciclisti di ogni età e con ogni tipologia di bicicletta a cui verrà proposta un’esperienza tra sport, sapori, convivialità e scoperta del territorio.

In contemporanea alla vera e propria ciclostorica, infatti, è stato rinnovato il progetto del “Percorso Garbato” che prevederà un giro di venti chilometri tra borghi e paesaggi della Valdichiana su un tracciato semplice e prevalentemente pianeggiante.

La partenza è prevista da Marciano della Chiana e sarà anticipata dalla consegna del pacco-gara per tutti i partecipanti con gadget de La Chianina e prodotti gastronomici, poi la pedalata condurrà fino a Monte San Savino dove è prevista una visita guidata tra i tesori artistici e architettonici del paese.

Questa sosta sarà arricchita da un ristoro a base di specialità della Valdichiana per ritrovare le energie prima di tornare in bicicletta per chiudere l’anello cicloturistico con il ritorno e con le premiazioni finali.

Il “Percorso Garbato” rappresenterà un’alternativa alla tradizionale ciclostorica che, con itinerari più impegnativi sviluppati tra 35 e 74 chilometri, richiede come requisiti per la partecipazione di possedere una bicicletta vintage e di indossare una maglietta storica di lana.

La volontà dell’associazione La Chianina Asd è stata dunque di consolidare una proposta maggiormente inclusiva da vivere sui pedali di ogni tipologia di bicicletta (mountain bike, city bike, bici pieghevoli, bici elettriche…) dove tutti, anche bambini e famiglie, possano vivere le emozioni e le suggestioni di un’esperienza cicloturistica all’insegna di aggregazione, condivisione, divertimento, conoscenza di luoghi e degustazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “La Chianina Ciclostorica”.