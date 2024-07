Torna “Malpighi Festival”, musica, teatro, mostre, laboratori e workshop nell'area di via Malpighi

Arezzo, 29 luglio 2024 – Presentata questa mattina la quarta edizione di Malpighi Festival, tre giorni di musica, teatro, mostre e altre performance artistiche e alcune novità, tra le quali il mercatino delle pulci, che interesserà tutto il perimetro dell’area concerti, un pomeriggio di live painting dedicato ai 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari e accompagnato da dj set, e il torneo vasariano, torneo di calcetto tra le principali associazioni della città che si svolgerà nel campetto dietro al parco di via Malpighi a settembre, in chiusura di stagione.

A colorare ulteriormente l’area del festival, in questo caso il porticato dei palazzi adiacenti al parco, sarà la mostra di fumetti dal titolo Storie a fumetti tra Mythos e realtà: l’esposizione, curata da Ilaria Pugi, vanterà le opere dei due disegnatori Roberto Melis e Valeria Del Gatto, rinomati artisti del panorama nazionale del fumetto, e andrà a valorizzare quel legame indissolubile tra diverse discipline artistiche cui Arezzo che Spacca ambisce da sempre.

Anche per questa edizione non mancherà l’aspetto didattico, al quale negli ultimi anni Arezzo che Spacca si sta dedicando con cura: un’ampia gamma di scelta tra diversi laboratori e workshop apriranno le porte di molti settori artistici ai ragazzi che desiderano cimentarsi nelle attività delle varie maestranze coinvolte in un festival e non solo.

Nello specifico i corsi attivi nell’ambito del festival saranno teatro, in partenza a luglio e che culminerà, il primo giorno di festival, in uno spettacolo incentrato sul sociale e sull’umanità che popola l’area Malpighi da ormai diversi decenni, pittura, disegno, event management, i cui studenti faranno pratica sin da subito nell’allestimento di Malpighi Festival, e scuola di dj, i cui allievi si esibiranno il primo agosto e durante i cambi palco del 2 e 3 agosto.

Ma il fiore all’occhiello di Malpighi Festival e in generale di tutte le attività di Arezzo che Spacca rimane a tutti gli effetti la musica e la produzione degli show che si alterneranno sul palco.

Una costante ricerca da parte della direzione artistica ha permesso anche quest’anno di mettere insieme una line-up varia e di qualità, che potesse vedere insieme sul palco astri nascenti della musica underground e mostri sacri dell’indie rock; questa cifra è ben evidente sulla scelta dei due head liner, ovvero i Colla Zio, collettivo di giovani milanesi distintosi nella 73a edizione del Festival di Sanremo e che si esibiranno venerdì 2 agosto, e i Tre Allegri Ragazzi Morti, storica band del panorama nazionale che ha festeggiato da poco trent’anni di attività e che chiuderà la rassegna sabato 3.

Accanto a loro un ventaglio di artisti che animerà l’area festival a partire dalle 19:00, local emergenti come Matteo Croce e Ducho & Magno MC, e progetti affermati del panorama indipendente come i Kutso, Subuteo e Viola Violi. Da menzionare, per momenti più rilassanti e divertenti, i dj set di Mondo Rondo.

A proposito di console, per il pubblico più appassionato del genere sarà interessante il primo giorno, che vedrà esibirsi gli allievi del laboratorio di dj tenuto da Franky Marsili nei locali di Malpighi Hub durante la stagione invernale. “Quarta edizione di un evento cresciuto dal basso ma che è ormai una realtà consolidata. Malpighi Festival è musica, cultura, ma è anche coinvolgimento degli abitanti del quartiere che sono i “primi” sostenitori della manifestazione, così come lo è il Comune attraverso il bando delle politiche giovanili che, per la sezione estiva, ha visto l’associazione Arezzo che Spacca prima classificata”, ha commentato l’assessore Federico Scapecchi.

“Questa che sta per iniziare è una delle edizioni più emozionanti. Ci proponiamo con un programma vario e di qualità che conferma la crescita della nostra associazione e l’affermazione crescente del Malpighi Hub. Per noi davvero una grande soddisfazione”, ha detto Francesco Checcacci, presidente di Arezzo che Spacca.

Per tutta la durata del festival gli utenti potranno godere dei servizi di un’area food & beverage con l’allestimento di diversi food truck delle più interessanti realtà gastronomiche aretine e non. Malpighi Festival ha il patrocinio e contributo del Comune di Arezzo e la compartecipazione della Fondazione Guido d’Arezzo. Main partner Zero Spreco.