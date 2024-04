Officine della Cultura, “Il panino che fa bene all’amicizia”

Arezzo, 15 aprile 2024 – La primavera ha il profumo di un panino speciale, che mescola alla farina gli ingredienti più preziosi per un pomeriggio d’allegria: l’amicizia, il racconto, la musica e una merenda in buona compagnia.

Sabato 20 aprile, con inizio alle ore 16:30, l’appuntamento per famiglie e bambini affamati di storie e di sorrisi è presso Sentiero di Casa, la prima Bagel House di Arezzo, per l’evento inaugurale della rassegna “Che mi leggi a merenda?” di e con Gianni Micheli.

Nell’occasione protagonista del pomeriggio di festa sarà il racconto originale “Il panino dell’amicizia” in una prima cittadina che inviterà i presenti a scoprire il bagel, una pasta lievitata di origini polacche particolarmente diffusa negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Germania e, da pochi mesi, anche ad Arezzo, insieme ai suoi tanti aspetti collaterali, fantasia compresa.

Personaggi principali del racconto saranno i semi, tra gli aromi preferiti del bagel, in un divertente cammino in musica e canzoni, da cantare in segno di festa, fino alla completa lavorazione di quel panino, unico e straordinario, capace di unire piccoli e grandi nel segno del più utile e necessario tra i bisogni: l’amicizia.

La conclusione del pomeriggio non potrà che essere appetitosa: una merenda a suon di bagels, salati e dolci, e frutta di stagione per accompagnare la primavera con il sorriso e la pancia soddisfatta. L’evento, a cura di Sentiero di Casa, è realizzato in collaborazione con Officine della Cultura.

Dati i limitati posti disponibili la prenotazione è consigliata al numero whatsapp 3758131500 o in direct message sulla pagina Instagram di Sentiero di Casa. Il costo dei singoli eventi è di 10 € a bambino più il suo accompagnatore. Chi prenderà parte ad entrambi gli eventi – il secondo appuntamento è fissato per sabato 11 maggio - avrà diritto ad uno sconto del 15% sul primo acquisto successivo presso il Sentiero di Casa. Sentiero di Casa è in via Giuseppe Verdi 27 ad Arezzo.