Musica live, fumetti, mostra e Batman Day al Comix Cafè per i Nasi Rossi

Arezzo 16 ottobre 2021 - Il MusiComix Fest è un appuntamento periodico che unisce le passioni per la musica e per i comics nello stesso evento. In ogni evento si esibiranno live da un lato un artista o una band o dall’altro un disegnatore, che daranno vita ad un connubio sinestetico tra musica e arte visiva. L’appuntamento è per sabato 16 ottobre dalle 19 al Comix Café di Arezzo, in via Romana, 162B.

Per il primo appuntamento si esibiranno Luca Strati e contemporaneamente prima Bosna Danì e poi Daniele Peruzzi, cantante degli Osaka Flu. Luca Strati, studente dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze e della Scuola Internazionale di Comics, ha collaborato con molte realtà, tra cui la fanzine degli Iron Maiden e la BMZ per una saga fantasy comica. Attualmente lavora con Scarabeo, Mount Olympus e Dynamite Comics e insegna anatomia e tecniche pittoriche alla scuola internazionale Comics di Jesi, ora rinominata ACCA Academy. Durante la serata creerà un’opera da zero su tela 50x70, che verrà poi messa all’asta per beneficenza.

A partire dalle 19.30 si esibirà per primo Bosna Danì, progetto che prende forma nel 2015 da un’idea di Daniele Musica Rossi, ex chitarrista dei Sinkhole e dei DVNO, che integra l’elettronica a brani con chitarra acustica suonata in Fingerstyle. Nel 2017 esce l’album di debutto “Inner Shape” (Toys For Kids Records) dove troviamo collaborazioni importanti con Mac Petricich (chitarrista dei Negrita) nel brano “Relativity”, con Francesco Chimenti (voce dei Sycamore Age) nella traccia “Malinconica” e Nora nel brano “Red Moon”. Nel 2021 sono usciti “Dark Skin” e “Romantic Insomnia”, due nuovi brani che anticipano una nuova sperimentazione e un nuovo percorso per l’artista.

Il terzo performer della serata è Daniele Peruzzi, chitarrista e cantante degli Osaka Flu, che presenterà il suo nuovo live acustico. Gli Osaka Flu nascono nel 2010 e producono 4 dischi. Finiscono tra i Migliori live del 2017 con Keep On Live e tra le migliori band italiane da seguire secondo la rivista Fred Perry Subculture. Nel 2018 “L’Italia è fuori dal mondiale” diventa disco del giorno su Rockit.it e tra i migliori dischi dell’anno secondo Romasuona.it. Il disco è stato seguito da un tour di 50 date in giro per la penisola aprendo a gruppi come Tre Allegri Ragazzi Morti, Meganoidi, Roy Paci & Aretruska, Giancane, Deluxe, il Muro del Canto e The Bone Machine. A Settembre 2020 gli Osaka partecipano alla finale del Premio Buscaglione.

L'intero locale si trasformerà in una mostra con alcuni dei disegni di Luca Strati e dei disegnatori che hanno partecipato al contest del Batman Day. Sarà possibile anche acquistarli o partecipare all'asta per il disegno che l'artista farà durante la serata. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza all’associazione La tribù dei nasi rossi, formata da clown dottori volontari di Arezzo presenti nelle corsie di Pediatria, Oncologia, Radioterapia e Chirurgia pediatrica dell'ospedale San Donato.

Dopo le sessioni live di Bosna Danì e Daniele Peruzzi la serata continua con il dj set a tema Rock/Rockabilly/Punk.