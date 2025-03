“Leggere è Familiare”, l’iniziativa del Consultorio del Valdarno e della rete delle biblioteche

Arezzo, 18 marzo 2025 – Anche nel 2025, il Consultorio Familiare del Valdarno, insieme alle Biblioteche di Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini, propone tre edizioni del progetto “Leggere è Familiare”.

Il primo appuntamento si terrà il 20 marzo al Consultorio in via 3 Novembre 18, a San Giovanni Valdarno, dalle 16.00 alle 17.00 (età 0- 18 mesi) e dalle 17.30 alle 18.30 (età 18-36 mesi). L’iniziativa è supportata dall’Asl Toscana sud est e dalla Conferenza zonale dei Sindaci del Valdarno Aretino.

In Valdarno, i servizi sanitari e le biblioteche comunali aderenti collaborano per diffondere le migliori pratiche a favore del benessere familiare. Attraverso i programmi “Nati per leggere” e “Nati per la musica”, promuovono momenti di condivisione e crescita e tra marzo e novembre sono previsti tre incontri.

«Con questa iniziativa, il Consultorio ribadisce il suo impegno nella prevenzione, promuovendo l’importanza della lettura fin dai primi mesi di vita dei bambini e delle bambine – sottolinea la responsabile Ostetrica dell’Unità funzionale attività consultoriali della zona distretto del Valdarno, Stefania Mugnai -

L’obiettivo è sensibilizzare le famiglie sui benefici della lettura, non solo come stimolo per lo sviluppo cognitivo ed emozionale, ma anche come strumento per rafforzare il legame tra genitori e figli».

«La lettura è universalmente riconosciuta come una competenza essenziale per la crescita personale e sociale, e questo progetto mira a diffondere questa consapevolezza fin dalla prima infanzia – evidenzia la direttrice f.f. di Zona distretto Valdarno, Marzia Sandroni – Le esperienze di lettura condivisa, inoltre, favoriscono momenti di benessere, confronto e riflessione.

La lettura favorisce lo sviluppo del linguaggio e aiuta ad arricchire il vocabolario, a migliorare la comprensione, oltre che potenziare la memoria, l’attenzione, le emozioni e la fantasia. Aiuta, quindi, a rafforzare quelle abilità che renderanno i nostri bambini e le nostre bambine persone adulti più consapevoli e meno esposte ai rischi anche per la propria salute».

Durante gli incontri, verranno affrontati diversi temi come i benefici della lettura nella relazione familiare e nel percorso di sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo dei più piccoli, la scoperta di libri di qualità adatti alla fascia d’età 0-3 anni e degli strumenti utili per selezionarli.

L’iniziativa, gratuita, ha posti limitati. Per prenotazioni e informazioni: [email protected] tel: 335 7455091