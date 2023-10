La grande festa del cioccolato fa tappa a Montevarchi

Arezzo, 18 ottobre 2023 – Il tour dei cioccolatieri italiani sbarca in Valdarno.

Dal 27 al 29 ottobre a Montevarchi arriva Art&Ciocc, la grande festa del cioccolato artigianale promossa da Confcommercio Firenze-Arezzo.

Degustazioni, vendita diretta, tour, musica e spettacoli: saranno questi gli ingredienti della nuova kermesse dei sapori nell’area Mercato in piazza Varchi dove saranno posizionati oltre 20 stand provenienti da molte regioni italiane: dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto all’Emilia Romagna e poi Umbria, Sicilia e naturalmente la Toscana “La bontà del cioccolato nei primi freddi d’autunno sarà un richiamo naturale per il nuovo evento targato Confcommercio, che parte con tutti i presupposti di un buon successo – spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – l’obiettivo dei nostri eventi è uno e molto chiaro: attirare più gente per promuovere il territorio e le sue attività economiche, oltre che regalare agli avventori qualche sana ora di divertimento e spensieratezza.

E fiere come questa si prestano molto bene allo scopo”. “L’evento sarà accolto per la prima volta a Montevarchi portando nel centro storico l’eccellenza del cioccolato italiano, con prodotti artigianali di alta qualità che si legano anche alla nostra tradizione di maestri cioccolatieri – afferma il sindaco Silvia Chiassai Martini - Tre giorni tra gusto, tour, spettacoli e divertimento con l’obiettivo di promuovere la città diventando un punto di riferimento in Valdarno per manifestazioni così importanti”.

“Montevarchi è pronta ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni per l’arrivo di Art&ciocc– commenta Federica Vannelli, presidente delegazione Confcommercio Montevarchi –. Chi ci farà visita in questa golosa tre-giorni troverà ad accoglierlo gli stand dei maestri cioccolatieri, ma anche i negozi, i bar, i ristoranti ed un centro storico ricco di storia, musei e monumenti.

In più, tante animazioni pensate per tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti”. “Il connubio fra territorio, artigianalità e un prodotto di sicuro richiamo come il cioccolato è l’arma vincente di questa iniziativa, che la Camera di Commercio ha quindi deciso di sostenere con convinzione”, ha sottolineato il presidente dell’ente camerale Massimo Guasconi.

“Come banca del territorio siamo felici di sostenere iniziative di questo genere, che hanno ricadute positive sull’economia locale”, ha detto il vicepresidente di Banca del Valdarno Fabrizio Bernini. I maestri cioccolatieri proporranno un’esperienza coinvolgente attraverso creazioni artigianali e una proposta di cioccolato che spazia dai cuneesi al rhum al cioccolato di Modica, dal cremino alla confetteria veneta e ancora dragées, praline, spaccati con la frutta secca, frutta disidratata e ricoperta di cioccolato, macarons e tanto altro.

Gli stand di Art&Ciocc resteranno aperti nei tre giorni con questi orari: venerdì 27 ottobre dalle 16 alle 20, sabato 28 e domenica 29 ottobre dalle 10 alle 20. Ad arricchire l’evento tante iniziative ludiche e culturali: nella serata di sabato 28 ottobre è in programma l’esibizione live di Niki Dj: in piazza Varchi arriverà la caratteristica Fiat 500 adibita a grande consolle per un dj set live da non perdere dalle ore 17 fino alle ore 20:00 Domenica 29 ottobre via Roma e piazza Varchi si trasformeranno in un palcoscenico naturale con gli spettacoli itineranti dei trampolieri e giocolieri della compagnia Chicci d’Uva.

Dalle 15 alle 20 andranno in scena spettacoli itineranti di fuoco, giocoleria e trampoli: gli artisti si alterneranno in momenti di comicità, coinvolgimento e intrattenimento per tutto il pubblico. Non mancheranno, ovviamente, le animazioni per i più piccoli grazie al “Choco Lab”, il divertente laboratorio di cucina creativa curato dalla Banda dei Piccoli Chef della dottoressa Barbara Lapini, in programma sia sabato 28 che domenica 29 ottobre dalle ore 10 alle ore 20 in via Roma.

A Montevarchi arriverà anche Ferux, il mago delle “Bolle Giganti” che per due giorni in via Roma e piazza Varchi farà divertire tutti i bambini con spettacoli itineranti, dalle ore 13.30 alle ore 18.00 sia sabato 28 che domenica 19 ottobre 2023. Dalle ore 15 di sabato 27 e domenica 28 ottobre, invece, sono in programma le visite guidate di Confguide Arezzo alla scoperta della città dal titolo “Montevarchi al Tempo dei Medici”.

I percorsi toccheranno via Roma, via Isidoro del Lungo, via Poggio Bracciolini, Via Trento e piazza Umberto I. La prenotazione è obbligatoria chiamando la guida turistica Laura Bonechi al numero 3382419829.