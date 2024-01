Il famoso mercato del Forte torna a Montevarchi

Arezzo, 25 gennaio 2024 – Domenica 28 gennaio, dalle 8 alle 19, lungo le vie del centro storico (via Roma, p.zza Varchi e p.zza Vittorio Veneto) si svolgerà il Mercatino da Forte dei Marmi, un evento-mercato con i prodotti che lo caratterizzano quali abbigliamento, borse, scarpe, cashmere, biancheria, bigiotteria, pronto moda e tanto altro. Aperti anche molti dei negozi del centro storico.

Una buona occasione, quindi, per passeggiare nel centro e approfittare dei saldi stagionali. A completamento dell’iniziativa, lungo parte di via Roma a partire dalle 10.00 e per tutta la giornata di domenica, si potrà curiosare anche tra i banchi di un mercatino riservato agli hobbisti e alle associazioni di solidarietà che arricchirà la domenica montevarchina.

Un’iniziativa promossa dal Centro Commerciale Naturale Contemporaneamente si svolgerà dalle 09.00 alle 19.00 il tradizionale appuntamento con il “Mercato di via dei Musei” lungo via Isidoro del Lungo e via Poggio Bracciolini, dove gli appassionati del settore (e non solo) potranno trovare numerosi oggetti di antiquariato, modernariato e collezionismo.

Aperti, sia al mattino che al pomeriggio, anche i tre musei cittadini: Il Cassero per la Scultura, il museo Paleontologico e il museo di Arte sacra. Al museo del Cassero per la Scultura è ancora visitabile la mostra di giovani artisti under 40 “Michele Liparesi e Sara Vasini. 1personalex2”.

Inoltre, per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in programma, con ordinanza di polizia municipale è istituito divieto di sosta e di circolazione veicolare in tutte le strade e piazze interessate dalle iniziative dalle 6 alle 21 del 28/01/2024 e comunque fino al termine dello smontaggio dei banchi.