“I giorni del Vino” alla Tenuta di Frassineto

Arezzo, 18 settembre 2024 – Sabato 21 settembre, dalle 16 alle 19, la Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca, in località Frassineto, ospita “I giorni del Vino”.

L’iniziativa, in collaborazione con la Strada del Vino Terre di Arezzo, prevede la visita guidata con un suggestivo percorso che porterà i partecipanti a passeggiare tra i filari dei vigneti immersi nella Valdichiana, a visitare gli angoli più pittoreschi dello storico parco della Villa di Frassineto e a scoprire la cantina nuova e l’antica barricaia.

L’evento si concluderà con la degustazione di prodotti tipici locali, nella quale un ricco tagliere sarà accompagnato da una selezione dei migliori vini della tenuta. Nel corso della manifestazione, infine, ci sarà l’apertura del wineshop, con la possibilità di acquistare i vari prodotti.

Partecipare alle iniziative organizzate dalla Tenuta di Frassineto significa vivere un’esperienza unica. La cantina fu infatti una delle fattorie di diretta gestione del Granducato di Toscana e vide incrociare le sue vicende con grandi personaggi come il pittore, architetto e storico dell’arte Giorgio Vasari, il granduca Pietro Leopoldo I, uno dei sovrani europei più illuminati del XVIII secolo, la baronessa Fiorella de Bacheville nei Favard de L’Anglade, raffinata nobildonna francese dell’Ottocento, e Gioacchino Hertz, il primo che poté fregiarsi del titolo di conte di Frassineto.

Il complesso villa-fattoria dal Cinquecento ai nostri giorni ha subito varie trasformazioni, ma il suo ricco patrimonio storico, architettonico e ambientale, oggi di proprietà della famiglia Miserocchi, può essere ancora ammirato da tutti coloro che lo visitano.

La manifestazione “I giorni del Vino” è l’occasione per conoscere nel modo migliore la Tenuta di Frassineto, un luogo immerso in un contesto architettonico e paesaggistico di straordinario valore, dove storia, tradizione, passione e innovazione si fondono per dare vita a vini bianchi, rossi e rosé dalle caratteristiche uniche. La prenotazione è obbligatoria.