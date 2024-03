Human Library: non giudicare un libro dalla copertina

Arezzo, 14 marzo 2024 – L’Associazione Culturale Pandora, con il progetto Human Library Toscana torna a San Giovanni Valdarno dove è nata quasi 10 anni fa.

Tra marzo e aprile sarà realizzato un percorso in collaborazione con il Ser.D del Valdarno e il comune di San Giovanni Valdarno nell’ambito del progetto “Non per azzardo ma per vita”.

L’iniziativa, sostenuta dalla Azienda Usl Toscana Sud Est, prevede una serie di appuntamenti che inizieranno domani, venerdì 15 marzo alle 18 con la presentazione del progetto aperto a tutti i cittadini, associazioni, istituzioni del territorio del Valdarno.

L’incontro è inserito nella rassegna per la promozione della lettura Le piazze del sapere, promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora.

A questo primo evento seguirà mercoledì 3 aprile alle 18 l’incontro di formazione per libri viventi e il 21 aprile dalle 15 alle 19 l’iniziativa conclusiva in cui si potranno prendere in prestito i libri viventi. Tutti gli incontri si svolgeranno a Palomar Casa della Cultura.

La Human Library nasce in Danimarca nel 2000, a seguito di un fatto di cronaca a sfondo razzista a cui l’associazione Stop the Violence reagì in modo del tutto nuovo e originale creando una biblioteca di libri-viventi che raccontavano le loro esperienze in una conversazione faccia a faccia.

La Human Library è una metodologia innovativa, pacifica che promuove l’incontro, il dialogo e la conoscenza al fine di ridurre gli stereotipi, i pregiudizi, le discriminazioni e l’esclusione verso chi è percepito come “diverso” per origine etnica, religione, orientamento sessuale, colore della pelle, genere, stile di vita, diversa abilità, età, tipologia di lavoro, ecc …

I libri-viventi della Human Library non sono di carta ma sono persone in carne ed ossa che hanno vissuto situazioni stigmatizzanti, inerenti i temi della Human Library. Raccontano le loro esperienze a “lettori” che possono prenderli in prestito per delle conversazioni, uno a uno, di 30 minuti, molto coinvolgenti.

Questi eventi sono occasioni di incontro e di conoscenza e danno la possibilità ai lettori di approfondire alcune tematiche andando oltre quella copertina con cui la società spesso riveste le persone. I libri viventi testimoniano come la loro “diversità” possa essere un valore e un arricchimento per la collettività, al fine di promuovere una convivenza civile, pacifica, basata sulla conoscenza e il rispetto dell’altro.

La Human Library Toscana, nata nel 2015, è un progetto dell’associazione culturale Pandora che ha l’obiettivo di promuovere e diffondere questa metodologia nel nostro paese. Dal 2015 ad oggi abbiamo realizzato quasi sessanta Human Library; abbiamo formato più di 100 libri viventi e bibliotecari in Italia.

La HL Toscana è stata riconosciuta dalla Regione Toscana come una buona pratica per il ruolo sociale e culturale che può rivestire in ambito bibliotecario e per questo fa parte anche del “Patto Regionale per la promozione della lettura”.