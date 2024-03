Giornata internazionale dei diritti della donna: il programma a Poppi

Arezzo, 7 marzo 2024 – Il comune di Poppi, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, ha organizzato un programma di iniziative "L'8 marzo sempre!" ricco ed articolato in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.

Il primo evento "Non un fiore per un giorno, ma una pianta per la vita!" è in programma la mattina dell'8 marzo quando alle 10, presso il giardino antistante lo Sportello Ascolto Donna, in Piazza Risorgimento, l'Amministrazione Comunale alla presenza dei Sindaco Carlo Toni collocherà delle piante di rose dedicate a tutte le donne.

A seguire, dalle 10 alle 13 si terrà l'Open Day dello Sportello Ascolto Donna in collaborazione con l'Associazione Pronto Donna di Arezzo con visita guidata ai servizi e all'opportunità dello sportello e alla raccolta di libri sul tema della parità di genere con Letture animate, alla presenza degli alunni delle scuole superiori del territorio.

Parteciperanno all'iniziativa il sindaco di Poppi Carlo Toni e l'Assessora alle Pari Opportunità dell'Unione dei Comuni Eleonora Ducci. Il programma di iniziative continuerà venerdì 15 marzo alle ore 17 nel Salone delle Feste del Castello di Poppi con l’evento “Al vertice, una donna” che ospiterà alcune donne esempi di guida al femminile in alcune realtà della pubblica amministrazione e dei servizi.

Ad introdurre e coordinare l’evento sarà Eleonora Ducci, sindaca di Talla e responsabile parità di genere Anci Toscana, e dopo i saluti istituzionali di Giovanna Tizzi assessora al comune di Poppi, interverranno Brenda Barnini sindaca di Empoli, Serena Stefani presidente Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno, Simona Neri ingegnera già sindaca di Laterina Pergine Valdarno, Valentina Calbi sindaca di Chitignano, Marzia Sandroni direttrice Zona Distretto Casentino ed Elena Gatteschi presidente cooperativa Koinè.

"L'occasione sarà utile per confrontarci sul lavoro delle donne in ruoli chiave nei Comuni, negli Enti Pubblici e nella gestione dei servizi - dichiara la Sindaca di Talla - in ambiti di grande impegno politico e professionale, nei quali la parità di genere nell'accesso alle carriere e ai ruoli di responsabilità è spesso riservata ai colleghi". Infine, il 5 maggio nella Cornice del Castello di Poppi è in programma il monologo teatrale di Eleonora Pinzuti “Io son la Gemma”, storia inventata di Gemma Donati ovverosia “la moglie di Dante”.

“Il Comune di Poppi in occasione delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale dei diritti della donna, implementerà la biblioteca con una sezione dedicata alla parità di genere come elemento di educazione sociale - ha spiegato l’assessora al sociale Giovanna Tizzi - a ciò si aggiunge l’impegno dell'amministrazione ad intraprendere il percorso della certificazione di parità di genere dell'ente locale UNI/PdR 125:2022."

"Con il programma che abbiamo promosso in collaborazione con l’Unione dei Comuni, dichiara il Sindaco di Poppi, vogliamo che l’8 marzo sia "sempre", evidenziando la forza, la resilienza e le conquiste straordinarie delle donne in tutto il mondo per un futuro più giusto, equo e inclusivo per tutte, con la convinzione che l'8 marzo debba condurre a una celebrazione quotidiana dell'empowerment femminile”.