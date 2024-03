Giacomo Puccini, l’omaggio di 50&più Arezzo

Arezzo, 15 marzo 2024 – 50&Più “Omaggi” a Puccini. Sarà dedicato al grande compositore toscano l’evento culturale organizzato dalla 50&Più di Arezzo in programma oggi, alle 16, nella sede aretina di Confcommercio in Via XXV Aprile 12. A parlare di Giacomo Puccini sarà il prof. Claudio Santori, critico musicale e fondatore del Liceo Musicale di Arezzo, che si soffermerà in particolare sulla Tosca: questa, dopo Le Villi, Edgar, Manon Lescaut e Bohème, fu la sua quinta opera che ne determinò definitivamente il successo.

“Tosca presenta diverse pagine memorabili – spiega il prof. Claudio Santori, relatore dell’evento - nell’opera, infatti, si possono cogliere la dolcezza melodica e la morbidezza timbrica negli accompagnamenti ed una forte e intensa espressione dei sentimenti.

Ci sono poi le due scene che consegnano quest’opera all’immortalità: una è l’allucinata identificazione fra l’estasi erotica e quella mistica nella possente scena del Te Deum, dove Scarpia tocca il culmine della libidine del potere. L’altra è il preludio al terzo atto: una mirabile trama impressionistica di suadenti frammenti melodici intorno alla canzone di un pastorello, punteggiata dal suono delle campane vicine e lontane, gravi e squillanti, rappresenta con luminosa evidenza il risveglio di Roma”. L’ingresso all’incontro è libero e gratuito.