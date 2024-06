Foiano, il Carnevale più antico d’Italia sfila anche d’estate

Foiano della Chiana (Arezzo), 1 giugno 2024 - Il Carnevale più antico d’Italia, quello di Foiano della Chiana, torna ad animare anche l’estate del borgo aretino. La versione estiva propone un ricco programma che prenderà il via venerdì 14 giugno e che si chiuderà con la notte del sabato 15 giugno. Promossa dall’Associazione Carnevale di Foiano, l’edizione dell’estate quest’anno si sdoppia e lo fa pensando a tutti, grandi e più piccoli, con tante attività che animeranno le due giornate in calendario.

“Ormai un momento atteso anche quello dell’edizione estiva che oltre a coinvolgere il pubblico italiano punta anche a far conoscere la nostra manifestazione ai tanti turisti da tutto il mondo che arrivano in Toscana in questo periodo – spiega il presidente dell’Associazione Carnevale di Foiano, Andrea Capannelli – una organizzazione che, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale richiama anche personaggi di rilievo”. Il programma al via venerdì 14 giugno. Prende il nome di ‘Shine on-glitter summer party, una scintillante cena dei mille sotto le stelle, nella piazza dei cantieri del carnevale. Il tema sarà appunto quello dei glitter e lustrini con l’obiettivo di creare una atmosfera “scintillante” nel cuore della realizzazione dei quattro cantieri allegorici di Foiano, con quella che punta a essere la serata più luminosa della storia! La festa prenderà il via dall'aperitivo e proseguirà dopo la cena fino a tarda serata con il dj set. Le prevendite per la serata sono aperte da sabato 8 giugno presso il Comitato del Carnevale, dalle ore 18 alle ore 20.

Sabato 15 giugno seconda giornata di festa, questa volta per le vie e nelle piazze del borgo storico. A partire dal pomeriggio, Foiano si animerà con giochi, musica, street food e spettacoli per grandi e piccini, che ci terranno compagnia fino al concerto con i Dj di Metempsicosi in Piazza Matteotti. Il via dell’evento sarà dalle ore 17:30 alle 20 in Piazza Cavour, con il Torneo di pallavolo e minivolley, in collaborazione con Pallavolo Foiano. Sempre dalle 17:30, in Piazza Mazzini, l’apertura dell’area bambini con i gonfiabili e altri giochi. Alle 18:45, in Piazza Matteotti arriva lo Schiuma Party e dalle 19, in Piazza Fra Benedetto, parte la musica dal vivo con Beg4Lust, Joe Kondos e Mobilia. In Corso Vittorio Emanuele dalle 19 apertura dei banchi del Cibo di Strada e nel Loggiato di Piazza Matteotti il maxischermo per la partita Italia - Albania. In piazza Matteotti poi, nel Palco Centrale, si alterneranno vari Dj, primo Paolo Fei, poi il flash mob delle mascherate del Carnevale a cura di Dam Danza che si chiuderà con una speciale coreografia con la danza e il fuoco. Per finire il team di Metempsicosi con i Dj Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00 Zicky guidati dalla voce di Luca Pechino e dal performer Principe Maurice. Tutto a ingresso gratuito. Una nuova grafica per il Carnevale 2025.

Alle ore 22 in piazza Matteotti sarà svelato il tema grafico che accompagnerà l’edizione 2025 del Carnevale di Foiano. Curata dall’artista Ale Giorgini, un illustratore e designer italiano che ha collaborato con brand come Armani, Adidas, Amazon, Barilla, Coop, Enel, ESA European Space Agency, Jeep, Puma, Martini, Ford, Disney, Warner Bros e ha pubblicato le sue illustrazioni su testate nazionali e internazionali. Ha partecipato a mostre ed eventi in tutto il mondo. É il fondatore di Illustri Festival, biennale internazionale di illustrazione di cui è stato direttore artistico dal 2013 al 2019. Nel 2017 ha fondato Magnifico, agenzia che rappresenta il lavoro di alcuni dei più importanti illustratori italiani.