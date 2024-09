Ecco la Festa del Perdono 2024 a San Giovanni

Arezzo, 5 settembre 2024 – Spettacoli,conferenze, rievocazioni, camminate solidali, concerti e buon cibo. Ecco la Festa del Perdono 2024 di San Giovanni Valdarno, un calendario ricco di eventi e iniziative che, per cinque giorni, animeranno il centro storico cittadino coinvolgendo residenti e visitatori di tutte le età.

I festeggiamenti ufficiali prenderanno il via giovedì 12 settembre con il corteo storico e si concluderanno lunedì 16 settembre con il tradizionale spettacolo pirotecnico. “Il Perdono è la festa tradizionale per eccellenza del nostro Comune – sottolineano il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – l’apertura con il corteo storico e lo spettacolo di Accademia creativa da una parte sottolineano il legame storico della nostra città con Firenze, dall’altra valorizzano elementi e suggestioni della tradizione.

Tradizione, ma anche innovazione: di qui, l’idea di porre, a fianco della parte rievocativa, un elemento che parla del contemporaneo e del futuro, ossia il videomapping dedicato all’intelligenza artificiale, e più nello specifico a come l’intelligenza artificiale rilegge il simbolo per antonomasia del Perdono (il Perdono nasce, infatti, come festa religiosa, e a San Giovanni fu il primo in tutto il Valdarno), ossia la Basilica.

A questo si accompagnano e si affiancano decine di altre iniziative, legate alla cultura, all’arte, al cibo, ai sapori, ai mestieri, e all’intrattenimento, con quattro spettacoli serali. Luci, colori, sapori, saperi, divertimento, cultura e intrattenimento abbelliranno il nostro centro storico durante la Festa.

Un ringraziamento sincero a tutte le realtà, enti ed associazioni, che hanno contribuito all’organizzazione di questa manifestazione, e un ringraziamento alla Pro Loco, sempre presente in prima linea nella valorizzazione e promozione del nostro territorio e delle iniziative in esso presenti.

Infine un ‘grazie’ doveroso al personale degli uffici comunali, grazie al cui lavoro sinergico manifestazioni di organizzazione così complessa e articolata possono tenersi con un coordinamento impeccabile”.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, l’assessore alla cultura Fabio Franchi e l’assessore alle attività produttive e al commercio Massimo Pellegrini e i rappresentanti di tutte le associazioni e le realtà che hanno reso possibile la realizzazione del ricco cartellone: Pro Loco di San Giovanni Valdarno, Confesercenti Arezzo, Mus.e, Ail Siena e Grosseto, Centro commerciale naturale Le vie di San Giovanni, Materiali sonori, Progetto cittadini attivi, Misericordia di San Giovanni Valdarno, Residenti in centro storico, Concerto comunale di San Giovanni Valdarno, Ragazzi d’Arnolfo, Tavolo degli eventi di San Giovanni Valdarno, Museo delle Terre Nuove, Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea e Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie.

Si comincia giovedì 12 settembre alle 21 con il corteo storico alla presenza del Gonfalone della città di San Giovanni Valdarno del Gonfalone della città di Firenze, scortato dalla Famiglia di Palazzo e dal corteo storico della Repubblica fiorentina, con spettacolo di fuoco itinerante a cura della compagnia teatrale Accademia creativa.

A seguire, i presenti potranno apprezzare il video mapping di Stefano Fake & The fake factory “AI dreams”, come l’intelligenza artificiale sogna di decorare la facciata di una Basilica che resterà attivo per tutta la durata del Perdono. Dopo i saluti istituzionali, in piazza Masaccio andrà in scena lo spettacolo di immagine “The tempest”, a cura della compagnia teatrale Accademia creativa: fuoco, trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuoco.

L’introduzione storica sarà affidata a Mus.e. Venerdì 13 settembre alle 17,30 al Museo delle Terre Nuove ci sarà la conferenza di presentazione “Le monete di Palazzo d’Arnolfo” a cura di Mus.e con visita guidata nelle sale del museo. Al Museo delle Terre Nuove sono stati infatti effettuati alcuni interventi inclusivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Il museo si è dotato di nuovi apparati tattili e visivi per una fruizione accessibile a tutti, oltre a nuove aree di sosta per il pubblico nelle sale e terrazze del Palazzo d’Arnolfo. La nuova sala immersiva “L’idea di città”, inaugurata il 24 giugno, offre ai visitatori un’esperienza unica con immagini proiettate su quattro dimensioni.

Alle 18 a Palomar, casa della cultura avverrà la consegna degli attestati di benemerenza alla protezione civile della Misericordia di San Giovanni Valdarno. La giornata si concluderà in musica con il concerto alle 21,15 in piazza Masaccio degli Stranobakkano, storica e coinvolgente band valdarnese attiva da oltre 20 anni.

Sabato 14 settembre, alle 17,30, al via il “Perdono dei sapori e dei saperi” ( il taglio del nastro è previsto alle 18,30) in corso Italia con mercati enogastronomici, laboratori di cucina e spettacoli itineranti a cura di Confesercenti Arezzo che, quest’anno, dopo il grande successo dell’edizione 2023, si protrarranno fino a lunedì 16 settembre.

Nella giornata di sabato dalle 16,30 corso Italia sarà animato da “Avventurieri nel corso” giochi da tavolo, giochi di ruolo e giochi di carte, manga e fumetti a cura di Ottava Brigata Comics & Games e Cronache di ruolo (presenti fino a lunedì), dal Carillon di fiabe, spettacolo per famiglie di Diesis Teatrango e dagli “Incontri ravvicinati con il mago”, spettacolo di cartomagia itinerante a stazioni.

Da non perdere “Novebolle” la degustazione di spumante della Cantina Valdarno . Alle 17,30 appuntamento a Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea con il laboratorio artistico per famiglie con bambini “I favolosi capelli di Laetitia Ky” a cura di Mus.e. Alle 18 spazio ai mitici Ragazzi d’Arnolfo che si esibiranno in concerto in piazza Masaccio.

Dalle 19 partirà invece la visita guidata ai due musei cittadini, quello delle Terre Nuove e Casa Masaccio. Grande attesa per il concerto gratuito di uno dei gruppi più iconici della musica italiana: alle 21,30 i mitici Dik Dik saliranno sul palco di piazza Masaccio. Un evento organizzato dal Comune e a cura di Materiali sonori.

La giornata di domenica 15 sarà aperta dal Mercatino delle idee in via Garibaldi, curato dalla Pro Loco. Sempre in via Garibaldi sarà allestito il Lego playgraound, giochi per bambini e adulti il cui ricavato sarà donato al Calcit Valdarno. Alle 9,30, dai piedi di Palazzo d’Arnolfo partirà Camminail, la camminata solidale non competitiva organizzata per raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari a cura di Ail Siena e Grosseto.

L’iscrizione ha un costo di 12 euro e per informazioni è possibile chiamare Sabina (349 3648708) o Laura (338 2062299). Il Perdono dei sapori e dei saperi di domenica, oltre al mercato filiera corta di prodotti tipici e arti dell’ingegno creativo propone il laboratorio di cucina ed educazione alimentare per bambini “Piccoli chef” a cura di Barbara Lapini e, dalle 15,30 l’esibizione degli Archimossi, la prima orchestra itinerante di archi amplificati.

Dalle 10 alle 13 in corso Italia sarà presente lo stand informativo “Il tartufo nelle valli aretine” dell’associazione tartufai e, alle 18 la Cantina Valdarno presenterà il proprio vinsanto con una degustazione. Alle 11 alla Basilica di Santa Maria delle Grazie si celebrerà la santa messa del Perdono. Alle 15,30 a Palomar, la Casa della Cultura, si svolgerà la premiazione del Miglior vinsanto artigianale selezionato da una giuria di esperti e appassionati.

La giornata proseguirà il Truccabimbi dalle 16 alle 19 in corso Italia a cura del Progetto Cittadini attivi e la tombola in piazza Masaccio alle 19 a cura del Concerto comunale di San Giovanni Valdarno con Dario Cecchini guest star. Alle 21,15 Walter Sterbini si esibirà in concerto nella piazza della sua città.

Lunedì 16 nel Perdono dei saperi e dei sapori, dalle 16 divertimento assicurato con “Gioca la piazza”, animazione con 30 giochi in legno e la pista delle biglie a fianco di palazzo d’Arnolfo e, dalle 17 “Mr Ferux the bubble man” spettacolo itinerante di bolle di sapone e giocoleria accompagnato da Miryam Facepainter a cura di Clown Ferruccio con Myriam Truccabimbi. Alle 17,30 al Museo delle Terre Nuove saranno allestiti giochi per famiglie con bambini a partire dagli 8 anni.

Concerto del Perdono alle 21,15 a cura del Concerto comunale di San Giovanni Valdarno in piazza Masaccio mentre alle 23 occhi al cielo per lo spettacolo pirotecnico della Pirotecnica Soldi. Da giovedì 12 settembre sarà aperto il luna park in piazza della Libertà, piazza Cavour e via Cesare Battisti che resterà allestito fino a lunedì 16. Giostre, attrazioni e banchetti per intrattenere e divertire grandi e piccini.

In occasione della Festa del Perdono sarà possibile anche visitare le mostre gratuite allestite in città: “L’ambigua avventura” di Laetitia Ky è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 a Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea e il sabato e la domenica anche la mattina dalle 10 alle 13. Le visite guidate sono previste tutti i sabati alle 17:30. Alla pieve di San Giovanni Battista, da sabato 7 settembre, giorno dell’inaugurazione alle 17, sarà invece possibile visitare la mostra di batterie d’epoca dai primi del ‘900 “Il ritmo del tempo” di Alessandro Bianchini.

L’esposizione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19,30 e il sabato e la domenica anche la mattina dalle 10 alle 12. Infine alla Cappella dei Pellegrini apertura straordinaria della mostra dei presepi “Francesco, la ricchezza della povertà” a cura dell’associazione Natale nel mondo visitabile domenica 15 e lunedì 16 settembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19.

Il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, nella settimana dal 9 al 13 settembre, dalle 9 alle 12,30 organizzerà le “Mattinate d’estate al museo”, attività creative e stimolanti collegate con il museo e la storia di San Giovanni Valdarno con un pizzico di inglese. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3349413417.