Cortona, l’edizione 2024 di Chianina & Syrah. Torna il festival del buon vivere

Arezzo, 4 marzo 2024 – Oltre 40 cantine in degustazione, 35 stand gastronomici, tre masterclass sui vini, tre cene stellate, 5 talk e masterclass di cucina e tanti eventi pensati per i più piccoli. Sono i numeri dell’edizione 2024 di Chianina & Syrah, il festival del buon vivere a Cortona.

La settima edizione dell’evento è stata presentata all’azienda La Braccesca. La manifestazione che valorizza le eccellenze locali, la carne Chianina e il vino Syrah, è in programma dal 9 all’11 marzo. Si parte sabato prossimo alle 9,30 a Palazzo Casali con il benvenuto e il simposio internazionale «Cortona Città d’arte e di Syrah».

Al convegno si tratteranno temi come «Acqua e Suolo, strategie di salvaguardia per la migliore espressione del Syrah» con gli interventi di Rita Perria del C.r.e.a, Arezzo, Chiara Vita dell’Università di Firenze, Annita Toffanin dell’Università di Pisa, Daniele Antichi dell’Università di Pisa, Giorgia Liberati, ingegnere ambientale, specializzata in tecniche e biotecnologie ambientali e Luca D’Attoma.

Non manca l’anteprima del vino Syrah di Cortona insieme ad un ricco programma di «cooking show», masterclass, laboratori per bambini per scoprire tutto sulla Chianina. Alle 12,30 le attività si spostano al Centro convegni Sant’Agostino, con la grande griglia di «Chianina Experience», ospiti speciali la Nazionale Italiana Macellai ed i macellai del territorio che vi accompagneranno nelle degustazioni del quinto quarto, di hamburger, ed i bolliti di chianina in pentola ed una rassegna di cene a base delle due star del festival cortonese.

Partecipano chef stellati come Emanuele Scarello due stelle, Silvia Baracchi, Salvatore Bianco, Stefano Ciotti, Umberto de Martino, Alessandro Ferrarini, Luca Landi, Giuseppe Di Iorio con il Resident Chef Fabio Sangiovanni il neo stellato Mirko Marcelli, Enrico Mazzaroni, Nikita Sergeev, La pastry chef Loretta Fanella e una ricca brigata di chef provenienti da ogni parte d’Italia : Andrea Campani ,Maria Probst, Gianmichele Galliano, Fabio Simpatia, Juri Zanobini, Mario Comitale, Fabio Groppi, Matteo Donati,Emiliano Rossi,Chef Shady, Catia Ciofo, Gianpietro Andrisani e tanti altri protagonisti della buona cucina insieme a Fausto Arrighi, già direttore della Guida Michelin ed Annamaria Farina.

Dulcis in fundo una sezione dedicata alla gelateria artigianale con i pluripremiati «Coni Gambero rosso», i maestri gelatieri Cinzia Otri, Stefano Cecconi Gianfrancesco Cutelli, ed alla pasticceria con Stefano Lorenzoni e Paolo Rufo.

Convegni e degustazioni proseguiranno per tutta la giornata di domenica 10 marzo che culminerà con la cena di gala al Teatro Signorelli, nella piazza farà bella mostra di sé l’ultimo modello di Ferrari Gts 296. I convegni termineranno lunedì 11 Marzo con il talk «Quale ruolo giocano i vini all’interno di un film? E se un Syrah fosse un film, che film sarebbe?», l’aperitivo a Teatro e la cena di chiusura con le grandi stelle dell’alta cucina italiana in omaggio al direttore Fausto Arrighi che presenterà, nel magnifico scenario del Teatro Signorelli, il suo libro «Al ristorante come a Teatro».

L’iniziativa è organizzata da Terretrusche Events e Cortona Doc con il contributo dell’Amministrazione comunale, di Banca Popolare di Cortona e di numerosi sponsor «Anche quest'anno con Chianina & Syrah la nostra città accoglie appassionati e professionisti di livello internazionale - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - con questo festival vogliamo promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze ad una platea di addetti ai lavori di alto livello. Pensiamo che questo appuntamento sia una vetrina per tante realtà locali e che ormai sia diventato luogo di reciproca promozione.

Fondamentale anche la possibilità di coinvolgere i più piccoli con percorsi e laboratori dedicati ad una sana alimentazione». «Sarà un Festival dedicato al bello e al buono nella nostra terra: Toscana terra di cultura, la Valdichiana terra di Chianina, Cortona terra di Syrah – dichiara Vittorio Camorri di Terretrusche Events ideatore e organizzatore dell’evento - una celebrazione per chiunque creda nella bellezza di questo animale, nella qualità di questo vino e in quella radicata cultura contadina di cui è tanto ricco il nostro territorio.

Sarà ancora una volta un incontro tra i migliori produttori, chef e appassionati di enogastronomia e Cortona sarà il centro dell’alta cucina italiana e mai come adesso un luogo di valorizzazione delle produzioni agricole e dell’allevamento per dare voce ai nostri agricoltori e allevatori attraverso la valorizzazione e le promozione delle eccellenze del nostro territorio».