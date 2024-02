Cortona, la domenica dei giovani che corrono in centro: torna Young Urban Trail

Arezzo, 13 febbraio 2024 – Dopo il successo della prima edizione, il centro storico di Cortona sarà nuovamente lo scenario della «Young Urban Trail», manifestazione sportiva dedicata ai giovanissimi che si abbina alla eco- camminata «nordic walking» di 10 km.

L’appuntamento è organizzato domenica 18 febbraio dall’associazione «Sport Events Cortona» e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Prima parte della mattinata dedicata agli adulti, con la partenza alle ore 9 da piazza della Repubblica della eco-camminata.

Dalle 10 le piazze e le strade della città etrusca saranno dedicate ai più giovani e al loro avvicinamento allo sport con l’avvio delle registrazioni, per l’iscrizione è già possibile collegarsi a questo link: http://www.sporteventscortona.com/

Per partecipare è sufficiente aver compiuto il quinto anno d’età ed è possibile essere accompagnati dai genitori. Il percorso si snoderà dalle 10,30 con partenza e arrivo in piazza della Repubblica.

I partecipanti saranno suddivisi in categorie di percorso, dai 120 metri per i piccoli esordienti fino ai 1350 metri per allievi, juniores e oltre. Alle 12,15 si svolgeranno le premiazioni, con gadget ricordo per tutti i giovani partecipanti e ristoro. «Incoraggiati dalla buona riuscita della prima edizione - dichiara Andrea Spensierati, presidente di Sport Events Cortona - Abbiamo deciso di riproporre questa formula con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo dell’atletica e dello sport in generale»

«Il valore dello sport, la bellezza del territorio e soprattutto di tutti i piccoli coinvolti sono gli elementi che rendono vincente questa manifestazione - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - vogliamo aprire la nostra città alle famiglie e lanciare un messaggio in favore di una crescita sana e al tempo stesso festosa».

L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Arezzo e della Regione Toscana.