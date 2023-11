Confesercenti: Sant'Agostino ospita lo “Shopping Village”

Arezzo, 17 novembre 2023 – Domenica 19 novembre, dalle 9 fino alle 19,30, Piazza Sant'Agostino e via Margaritone ospiteranno “Sant'Agostino shopping Village”, la manifestazione organizzata da Confesercenti Arezzo.

Per tutto il giorno shopping cielo aperto grazie alla presenza di stand con prodotti di qualità dell'abbigliamento, dell'intimo, della pelletteria, della biancheria per la casa in tema natalizio, abbigliamento firmato, oggettistica, giocattoli per bambini, bigiotteria, dolci, piante e fiori.

“L'obiettivo dell'iniziativa” spiegano da Confesercenti “è quello di valorizzare Piazza Sant’Agostino durante il periodo della Città del Natale ed al contempo promuovere gli operatori ambulanti protagonisti abitualmente del commercio ambulante di piazza Sant'Agostino.

Volti noti e conosciuti dagli aretini e che per tutto l'anno da decenni tengono viva l'offerta merceologica nella centralissima piazza”. Domenica 19 novembre quindi gli ambulanti assieme ai colleghi selezionati in base all’offerta di idee regalo di qualità, in occasione del primo weekend di avvio della Città del Natale, offriranno un’ulteriore occasione di shopping sia agli aretini che ai turisti.

“Sant'Agostino Shopping Village” è anche un evento capace di rafforzare la sinergia tra gli operatori ambulanti e i commercianti dei negozi di piazza Sant'Agostino. Imperdibile quindi il tour tra gli stand e le vetrine per lo shopping e per iniziare ad accaparrarsi i regali da mettere sotto l'albero di Natale.