Il Carnevale protagonista a Foiano della Chiana. Ecco il programma

Foiano della Chiana (Arezzo), 26 gennaio 2024 – Tutto pronto per il carnevale nel borgo medievale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, dove da domenica 28 gennaio e fino al 25 febbraio, si svolgerà la 485esima edizione del Carnevale che vanta più storia in Italia insieme a quello di Fano.

Il programma prenderà già il via sabato 27 gennaio con l’inaugurazione di alcuni eventi collaterali. Per la prima volta sarà la figura di una donna al centro dell’attenzione con un manifesto dedicato dall’artista Camilla Falsini a Zinfarosa, la moglie del simbolo del Carnevale di Foiano, Re Giocondo. "Saremo pronti anche a raccontare la candidatura all’Unesco della lavorazione della Cartapesta, inoltre un calendario di eventi collaterali per cinque fine settimana pensando a tutti, dai più grandi ai piccoli, tra arte, cibo, cultura”, spiega il presidente dell’Associazione Carnevale, Andrea Capannelli.

I quattro carri in gara, tra attualità e sguardi al futuro. Giovedì 25 gennaio sono stati presentati in anteprima i titoli e i temi dei quattro carri in gara. Il Cantiere Azzurri si presenta con il carro dal titolo “Autoritratto” con la raffigurazione del ritratto di Dorian Gray che riempie il carro insieme al suo pittore che cercherà di fare di tutto per distogliere il suo dipinto dalla superficialità della vita. Il cantiere di Bombolo porta in scena “Metamorphosis (Oltre la Forma)” con l’espressione attraverso l’arte di soggetti immateriali che partono dall’artista per comunicare verso l’esterno il proprio punto di vista. Il Cantiere dei Nottambuli con il carro “Et non s’arresta una hora”, l’allegoria del presente vissuto con i fantasmi del passato e le paure per il futuro. Infine, il Cantiere dei Rustici di presenta con “Terapia d’urto”: Amleto, archetipo dell’uomo moderno, in terapia è l’allegoria degli intellettuali del tempo che si perdono in dissertazioni mentre il mondo versa in condizioni disastrose. Nell’occasione è stata estratta la sequenza di uscita e di sfilata dei carri: Rustici, Nottambuli, Bombolo e Azzurri.

L’apertura dei cantieri è prevista per le ore 10 di domenica 28 gennaio. Il programma del primo fine settimana. Il sabato alle 18 nella Galleria Furio Del Furia con l’inaugurazione della XIII Biennale Nazionale di Pittura e le altre mostre: in Sala Carbonaia “Verso l’Unesco”, Mostra dei manifesti storici dei carnevali aderenti alla candidatura e nella Sala Furio del Furia. Domenica alle ore 10 l’Apertura dei cantieri del carnevale con i nuovi attesissimi carri allegorici. La ProLoco dalle ore 10 promuove Visite guidate del Centro storico con il Circuito Robbiano. Alle 11 Inaugurazione del Carnevale con il taglio del nastro con Sindaco di Foiano della Chiana e Re Giocondo. Grande spettacolo di apertura del Carnevale di Foiano 2024 con la Parata Valdichiana Disney: la coreografia sarà eseguita da Dam Danza insieme alle principesse e ai personaggi Disney, ambientati nella fiaba di Coco.

Dalle 12 Carnevale dei Bambini con la Parata ValdichianaDisney: trucca bimbi, palloncini e giochi con gli eroi e i personaggi Disney. Speciale spettacolo “Disney nel mondo di Coco”, con i principali personaggi del cartone animato poi giochi gonfiabili e altre attrazioni gratuite per i più piccoli. Dalle 11 in piazza Cavour sarà attiva l’area del Cibo di strada e di vendita prodotti del territorio a km 0. Alle 12.15 il Cooking Show special guests Luca Bini. Dalle 14 via con il Carnevale in musica con la “Filarmonica Pietro Mascagni” di Foiano e poi alle 14.30 “Avanti coi carri show” special guest Alessandro Paci – live & streaming. Alle 15 il primo corso Mascherato con i quattro Carri e le rispettive Mascherate che sfilano per le strade del centro storico.

Una grafica sempre più rinnovata: la Zinfarosa e Re Giocondo alla ribalta. Per il secondo anno prosegue la collaborazione con la street artist Camilla Falsini che già nella precedente edizione aveva contribuito a rinnovare il Carnevale di Foiano dal punto di vista grafico. Per questa edizione uno dei temi sviluppati sarà quello legato alla figura della regina del Carnevale, nella storia moglie di Re Giocondo: la Zinfarosa.

Il Carnevale di Foiano della Chiana, è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. Il cuore dell’organizzazione ruota intorno ai quattro mastodontici carri allegorici realizzati da veri maestri in cartapesta e da tecnici della meccanica per muovere le gigantesche figure. A realizzare queste opere d’arte sono i “Cantieri”, come si chiamano a Foiano della Chiana, che dalla prima domenica daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico di Foiano. Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici: questi i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo. Attesa, da parte del pubblico, per scoprire quali saranno i colori e i soggetti rappresentati in forma allegorica da veri e propri maestri della cartapesta e della meccanica.

Il programma completo della manifestazione e altre informazioni sul sito www.carnevaledifoiano.it.