Carnevale dell’Orciolaia: due domeniche di festa per grandi e piccini

Arezzo, 19 febbraio 2025 – 23 febbraio e 2 marzo: sono le domeniche da segnarsi in agenda per vivere giornate di festa, tra maschere, carri e coriandoli.

Il carnevale dell’Orciolaia torna infatti “su strada” in via Fiorentina. Dalle 15, nella parte compresa tra la ferrovia e il semaforo che incrocia la tangenziale urbana. L’assessore Federico Scapecchi “sono oltre 50 anni che il comitato organizzatore anima la città.

Siamo molto soddisfatti delle prossime due sfilate in successione e convinti che il ritorno nella storica location risolva anche alcune criticità legate alla pulizia del parco Ducci. La collaborazione dei residenti è stata un bel segnale e una manifestazione di senso di appartenenza.

Voglio infine essere chiaro su una cosa: con il 2026 non sarà il carnevale a slittare come successo nello scorso fine settimana. A calendario stabilito, chiunque vorrà organizzare qualcosa nelle stesse date, deve sapere che non ci sarà lo spostamento delle sfiliate e dunque dovrà accettare la loro concomitanza”.

Rovena Marconi: “lasciamo il parco ma non rinunciamo ad alcuna delle nostre attrattive con un programma che ricalca quello degli scorsi anni: trenini, cartoni animati, giochi itineranti, lo spettacolo del fuoco, illusionisti, musica e due nuovi carri.

Grazie alle famiglie di via Fiorentina per la loro disponibilità nel fare utilizzare alcuni spazi privati per la migliore riuscita dell’evento”.