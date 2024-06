Anche per il mese di giugno proseguono le attività di Laboratori Permanenti

Arezzo, 5 giugno 2024 – Continuano le prove del nuovo progetto “Scrutando il cielo” intorno a “Madre Coraggio” di B. Brecht, sviluppato da Laboratori Permanenti in coproduzione con le residenze artistiche toscane Teatri d’Imbarco e Catalyst, traduzione e regia di Alberto Fortuzzi, musiche di Dante Borsetto, interpreti principali: Caterina Casini, Amerigo Fontani, Michelangelo Fortuzzi, Matilde Zavagli.

All’interno del progetto, le strutture promotrici indicono un bando nazionale per la scrittura di testi teatrali sul tema della guerra. Possono partecipare giovani under 25, che vogliano cimentarsi nell’approfondimento del tema.

I testi andranno inviati alla mail dedicata [email protected] entro e non oltre il 10 giugno 2024 Venerdì 14 giugno ore 21.00 presso l’Anfiteatro Campaccio di Sansepolcro avrà luogo il saggio della Scuola di Teatro di Laboratori Permanenti diretta da Caterina Casini in collaborazione con USL SUD EST AREZZO.

Quest’anno andrà in scena STORIA DI UN BOTTONE IN FRANCIA, ispirato agli “Esercizi di stile” di Raymond Queneau. Dopo il successo di pubblico riscontrato durante tutta la stagione prosegue la tournée dello spettacolo COSA TI CUCINO, AMORE? che sarà in scena domenica 16 giugno alle 21 all’interno del Festival Città di Marino (Rm) presso il parco di Villa Desideri.

Dal 17 al 23 giugno dalle ore 15.30 alle 18 a Caprese Michelangelo (AR) presso la sala polivalente di Lama avrà luogo I VESTITI DELL’IMPERATORE: laboratorio creativo gratuito per bambini dai 6 in su, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Caprese Michelangelo.

Dopo il successo dei laboratori degli anni passati, nel 2019 “Carte in scena“, nel 2020 “Giochiamo alla Favole“, nel 2021 "Progetto Michelangelo", nel 2022 “Racconto di carta”, 2023 “Re boschi e radici” anche quest’anno , si rinnova la stretta e fervida collaborazione tra Laboratori Permanenti e il Comune di Caprese Michelangelo Il laboratorio come ogni anno vedrà impegnati i bambini nella costruzione di un copione tratto da una favola e nella realizzazione di maschere e scenografie, con attenzione all'utilizzo di materiali da riciclo.

Infine vi informiamo che è quasi tutto pronto per la nuova edizione di TERRE IN FESTIVAL, il nostro festival di teatro diffuso nei diversi comuni della Valtiberina, che quest’anno avrà luogo dal 9 agosto al 21 settembre.