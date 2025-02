Al teatro Dovizi di Bibbiena è in arrivo Robin Hood

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Il Teatro Dovizi di Bibbiena prosegue la Stagione Teatrale dedicata ai più piccoli “Uomini delle Stelle” curata da NATA Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, in collaborazione con Comune di Bibbiena.

Domenica 23 febbraio alle 16.30 andrà in scena lo spettacolo “ROBIN HOOD NEL CASTELLO DI NOTTINGHAM” della compagnia I Guardiani dell’Oca. In scena gli attori Tiziano Feola e Zenone Benedetto insieme ai pupazzi creati da Ada Mirabassi. Testo e regia Zenone Benedetto.

Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto il senza terra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham.

In un crescendo di emozioni i ragazzi potranno rivivere un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena. Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il piccolo soldato Artur, faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood.

Tra fantasmini, castelli e antiche leggende, per circa un’ora, tutti potranno partecipare attivamente all’avventura fantastica di Robin. Ingresso €6, prenotazione consigliata al numero 379 142 5201 (anche whatsapp)