A Pieve Santo Stefano nuovo appuntamento dedicato alla lettura

Arezzo, 27 maggio 2024 – Il 30 maggio, alle 17 al Teatro comunale G.Papini di Pieve Santo Stefano un grande evento legato alla educazione alla lettura, organizzato dall’Associazione Librifattiamano nell’ambito del progetto Leggimi 0-6, finanziato dal CEPELL.

Sarà Angela Dal Gobbo, una delle massime esperte di letteratura per l’infanzia a fare da guida a genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari, librai e a chiunque abbia una relazione educativa con un bambino e abbia il desiderio di crescerlo nel mondo dei libri.

“L’universo dei libri per bambini apre le porte di un mondo incantevole e incantato, dove le figure vengono incontro al lettore e, insieme alle parole, sfilano davanti agli occhi dando forma alla fantasia che alimenta la mente dei piccoli” Così inizia il primo capitolo del libro di Angela Dal Gobbo “Quando i grandi leggono ai bambini” ed. Donzelli.

L’autrice, con le sue narrazioni, riesce proprio a farci entrare in questo mondo affascinante sia per la bellezza delle illustrazioni, sia per il linguaggio “un mondo in cui riposa quella promessa di felicità che tanti adulti hanno smarrito o semplicemente dimenticato” come lei stessa dice.

Sì perché Angela Dal Gobbo non solo conosce perfettamente i capolavori dell’editoria per bambini, ma ha il dono di saperli presentare catturando l’attenzione degli ascoltatori e alimentando il loro interesse per il libro. Angela Dal Gobbo è membro dell’Osservatorio editoriale di Nati per Leggere, collabora con la rivista Liber ed è autrice di Primi passi nel mondo dei libri di Babalibri.

Durante l’incontro fornirà elementi utili per poter navigare nel mare dei libri per l’infanzia e poter scegliere insieme ai nostri bambini libri capaci di catturarli ed entusiasmarli.