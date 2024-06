Cortona, è tempo di Giostra dell’Archidado

Arezzo, 5 giugno 2024 – È tutto pronto per la Giostra dell’Archidado, domenica 9 giugno a Cortona si tiene la sfida fra i quintieri.

Siamo alla 29esima edizione della manifestazione, la scorsa edizione è stata conquistata da Sant’Andrea (ora sono 13 le verrette d’oro ed è in testa nell’albo d’oro). Gli altri quintieri che puntano al successo sono Peccioverardi (7 successi), 4 San Marco e Poggio (4 vittorie), Santa Maria (2 verrette) e San Vincenzo (una vittoria).

Il programma di avvicinamento all’Archidado si concentra da giovedì 6 giugno con il Trofeo della Civetta, sfida fra più compagnie di arcieri medievali (ore 21,15 piazza Signorelli). Venerdì 7 giugno si tiene la Serata delle bandiere con la partecipazione degli Sbandieratori della Città di Arezzo (ore 21,15 piazza Signorelli).

Sabato 8 la rievocazione del matrimonio fra Francesco Casali e Antonia Salimbeni (ore 21,15 piazza Signorelli) con corteo storico dei Salimbeni e dei quintieri cortonesi Domenica 9 giugno, il corteo storico dell’Archidado inizia alle ore 16 con concentramento in piazza della Repubblica e dopo la chiamata del banditore passaggio in piazza Signorelli per la sfida delle balestre.

Il tutto inframezzato dalle esibizione degli sbandieratori e dei musici del Gruppo storico. Dal 7 di giugno Cortona sarà interessata anche dall’effettuazione di video riprese che serviranno alla produzione di un’esperienza in realtà virtuale della Giostra dell’Archidado.