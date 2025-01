Volante, cambio, tappezzeria: consigli per igienizzare l’auto

Ormai tutti possediamo un’automobile e tenerla pulita è importante soprattutto in tempi come questi che stiamo vivendo, in cui è maggiore l’attenzione per batteri e germi. La pandemia che ci stiamo lasciando alle spalle (almeno questa è la speranza) ha infatti cambiato il nostro modo di vedere le cose. Oggi insomma si fa molto più caso all’igiene rispetto a un tempo. Ma come essere certi di un’auto pulita? Bastano davvero pochi consigli da seguire per igienizzare al meglio l’abitacolo dell’automobile e renderlo un “posto” sicuro. In particolare va fatta grande attenzione ad alcune parti dell’auto che sono a stretto contatto con le mani: volante, pomello del cambio, pulsanti vari e cinture di sicurezza. Ma anche i sedili necessitano di grande cura. È buona norma, inoltre, utilizzare aspiratori per rimuovere la polvere che si deposita sui sediolini e sui tappetini. Insomma un’automobile, costantemente igienizzata è un’automobile più sicura. L’operazione di igienizzazione è opportuno che venga eseguita con prodotti adeguati, normalmente reperibili in commercio. Alcuni di essi sono a tutti gli effetti “Presidio medico chirurgico 19440”: su di essi è consigliabile puntare per ottenere eccellenti risultati e tenere a debita distanza germi e batteri, potenzialmente pericolosi. Focus Togliere le macchie sui sedili? Rivolgetevi a un professionista Per avere sedili puliti a fondo e igienizzati è importante rivolgersi a un esperto che, con la corretta apparecchiatura, riuscirà a rendere la tappezzeria dell’auto profumata e igienizzata. Grazie ad alcuni prodotti specifici anche le macchie apparentemente più difficili potranno essere rimosse. Considerando che ogni giorno ci sediamo in auto dopo esserci magari seduti in bar o ristoranti, va da sé che anche l’igienizzazione dei sedili rappresenta una tappa fondamentale nella lotta ai germi e ai batteri.