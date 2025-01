Costante Martinelli: «Sta crescendo l'impegno della divisione industriale»

Alta professionalità e formazione continua al servizio anche del settore industriale: ecco la Holding Martinelli che da qualche tempo ha deciso di dare vita a un’apposita divisione. Questa è in grado di servire i diversi settori industriali a partire dal cartario e dal cartotecnico, per arrivare al navale e al metalmeccanico, senza dimenticare il settore chimico, farmaceutico, alimentare e qualsiasi altra attività produttiva. È un vero e proprio hub di competenze quello del Gruppo Martinelli che da oltre 120 anni, dopo una prima fase concentrata nella distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di materiale termoidraulico, si afferma in settori altamente specializzati. La Holding Martinelli si articola in tre società, Costante Martinelli Spa, SCT Spa e ITF Spa, coprendo un vasto territorio nelle province di Lucca, Massa-Carrara, La Spezia e Alta Val di Taro. Sono operativi diciannove punti vendita dei quali ben quattordici con magazzino merci (con oltre 35mila prodotti) e quattro showroom dedicati all’arredo bagno, pavimenti, rivestimenti e wellness. Numeri che si commentano da soli. La divisione industriale dell'azienda ha costruito, con un’ampia gamma di servizi e prodotti, i suoi punti di forza: tubazioni, raccorderie, valvole, componentistica/ accessori, ma anche staffaggi e fornitura di componenti di aspirazione e depurazione dell'aria e, ancora, trattamenti delle acque e sistemi antincendio. Del Gratta: «La nostra mission si chiama servizio, competenza e disponibilità». Il responsabile tecnico commerciale della divisione spiega lo sviluppo aziendale Alessandro Del Gratta, responsabile tecnico commerciale della divisione stessa spiega l'evoluzione dell’azienda che è leader per il settore: «Siamo nati con personale specializzato nel settore cartario dando vita a una nuova divisione, incrementando l’attenzione che il Gruppo Martinelli ha sempre avuto per il settore cartario, che è di primaria importanza sul territorio. La nostra mission si chiama servizio, competenza e disponibilità. Stiamo lavorando a questo nuovo progetto forti delle nostre esperienze passate». La Holding Martinelli è punto di riferimento indiscutibile nella distribuzione al dettaglio e all’ingrosso di materiale termoidraulico e arredo bagno e opera attraverso una rete di vendita capillare sul territorio. Il patrimonio di conoscenze e di servizi, in grado di coprire settori diversificati al massimo della qualità e professionalità, ha permesso agevolmente di dare vita a una divisione specializzata nell’ambito industriale. Il cliente industriale, del resto, ha esigenze specifiche che necessitano di un interlocutore che sappia fornire prontamente soluzioni e servizi. L’organizzazione del personale privilegia collaboratori locali che conoscono il territorio e i suoi bisogni, lo staff è altamente qualificato e formato sulle ultime novità di settore grazie alla frequenza di corsi di aggiornamento e, infine, l’azienda possiede uno stock di prodotti a magazzino che garantisce affidabilità e servizio al cliente.