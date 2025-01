Casa del Cuscinetto Un gioiello imprenditoriale tutto in famiglia

Nell’Italia dell’immediato dopoguerra la fretta di rinascere era tanta. L’evento bellico aveva messo in ginocchio l’intero paese e le persone erano pronte a intraprendere un percorso di sviluppo verso una crescita economica e sociale. Agli inizi degli anni ’50 le nuove industrie cominciavano la loro avventura e gli uomini d’ingegno erano chiamati a compiere miracoli aff idandosi al proprio intuito e alla propria volontà : è in questo contesto storico che nasce la Casa Del Cuscinetto (1951), per volontà di Marino Fedeli, precursore e fondatore dell'azienda lucchese. In quegli anni, insieme al figlio Alberto, Marino Fedeli decise di inaugurare il primo negozio storico della Casa del Cuscinetto in piazza Curtatone a Lucca, di fronte alla storica cerchia muraria del '500, nei pressi della stazione ferroviaria. Una scelta strategica dato che all’epoca il traff ico su gomma non era ancora sviluppato e le merci viaggiavano principalmente in treno. Da oltre settant'anni è un riferimento per cuscinetti e supporti, per cinghie di trasmissione, per motoriduttori e motori così come per molti altri servizi dedicati all’industria della manutenzione.

La Casa del Cuscinetto di via Puccini a Porcari (Tel. 0583298822) è una società specializzata nella distribuzione di forniture industriali per la manutenzione e per il primo equipaggiamento che mette a disposizione le proprie competenze tecniche per consigliare ad ogni cliente la soluzione customizzata ottimale e più innovativa. Una realtà apprezzata per la qualità dei suoi prodotti e per il servizio fornito oltre che per essere in costante collaborazione con i migliori produttori nazionali ed internazionali. Il moderno centro logistico realizzato a Porcari nel 1998, dopo avere avuto per tanti anni la sede a Lucca, grande oltre 3000 metri quadrati è stato progettato per poter off rire alla propria clientela ampiezza di gamma e di materiali a stock. Le più moderne attrezzature di stoccaggio e di movimentazione della merce consentono infatti grandi scorte a disposizione del cliente, il servizio di just in time e la riduzione dei tempi di consegna. Un percorso imprenditoriale rimasto all’interno della famiglia Fedeli: successivamente, infatti, il testimone è passato al figlio Alberto e ai nipoti Claudio e Carolina, tutti e tre ancora oggi saldamente alle redini di una società che guarda al futuro ma che ha radici nel tempo.