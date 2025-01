Alternativa

Il perossido di idrogeno, più comunemente conosciuto come acqua ossigenata, è uno dei prodotti più utilizzati per sanificare con successo. è un prodotto biologico, naturale e biodegradabile, quindi “amico” dell’ambiente. In particolare, è riconosciuta la sua efficacia per eliminare i cosiddetti V.O.C. (Volatile Organic Compound), la formaldeide e altri composti organici tossici che vengono molto spesso rilevati nell’aria che respiriamo. Il perossido di idrogeno è infatti in grado di contrastare con grande efficacia le cariche batteriche e virali e quindi eliminare con successo funghi, muffe, lieviti, ossidi di azoto, virus, agenti patogeni e/o inquinanti, spore. Riduce anche i cattivi odori e quindi è da considerare a tutti gli effetti un efficace igienizzante. Per sanificare gli ambienti vengono generalmente utilizzati nebulizzatori che mixano acqua e perossido di idrogeno saturando l’aria dell’ambiente e rendendola sanificata in modo efficace. Differenze Lampade ad UV diurne/notturne Le lampade che usano radiazioni ultraviolette sono alcuni dei dispositivi più utilizzati (tra quelli a radiazione UV C) per sanificare gli ambienti con successo. Possono essere diurne o notturne. In Italia trovano largo impiego soprattutto quelle notturne, cioè quelle che emettono i raggi ultravioletti verso il basso e che quindi non possono essere usate in presenza di persone perché sarebbero altrimenti nocive. Ma quali sono le differenze specifiche tra i due tipi di lampada? Come già anticipato, le lampade UV-C diurne possono essere usate in presenza di persone, garantiscono un effetto costante nel tempo e agiscono uniformemente in tutto l’ambiente. Non richiedono manutenzione e questo è sicuramente un grandissimo vantaggio. Quelle notturne invece, irraggiando le superfici, possono essere confrontate con la sanificazione mediante prodotti chimici quali l’alcool, l’etanolo, il perossido di idrogeno. Le lampade a raggi ultravioletti sono anche ecologiche: non rilasciano infatti nell’ambiente sostanze potenzialmente nocive. Ovviamente, per essere tali, devono rispettare precisi criteri che riguardano l’emissione stessa delle radiazioni che deve necessariamente rimanere entro il range fissato dalla legge. Le lampade a raggi ultravioletti ecologiche e rispettose dell’ambiente sono dunque solo quelle conformi alla norma europea UN62471. Sono tanti gli studi che negli anni hanno sottolineato l’efficacia dei raggi ultravioletti contro germi e batteri (tasso di letalità oltre il 99%). Non a caso sono questi utilizzati anche in ambito medico, dove è fondamentale mantenere gli ambienti liberi da germi e batteri per salvaguardare la salute delle persone.