Grosseto, 1 gennaio 2018 - Incidente, questo pomeriggio, sulla via Senese in direzione Grosseto. L'impatto è avvenuto prima del bivio di Batignano dove un'auto è sbandata finendo contro il guard-rail. Una squadra dei vigili del fuoco, insieme al personale del 118, ha estratto dalle lamiere il conducente del mezzo, una donna di 50 anni, trasportata in ospedale con l'elisoccorso Pegaso.