Firenze, 29 luglio 2017 - Finisce 1-0 la prima amichevole della Fiorentina di Stefano Pioli a Lisbona contro lo Sporting. Sono i portoghesi dunque ad aggiudicarsi la sesta edizione del trofeo “Coppa Cinque Violini” giocato allo stadio 'Josè Alvalade' grazie alla rete di Bas Dost. Il gol per lo Sporting Lisbona è stato segnato al 28' del primo tempo su azione susseguente a calcio d'angolo. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco del classe '89 olandese, è stata poi convalidata grazie all'ausilio per la terna arbitrale della VAR. Fin da subito lo Sporting si è dimostrato più pericoloso dei viola, soprattutto in attacco. Almeno un paio le occasioni perse per la Fiorentina di pareggiare, con Hagi prima e Chiesa poi, che più volte ha cercato la via del gol senza fortuna. Prestazioni più che sufficienti per il portiere Sportiello, autore di due eccellenti parate nella prima frazione di gioco. Poco entusiasmante il secondo tempo: tanti i cambi e le interruzioni arbitrali.

Davanti al presidente esecutivo gigliato, Mario Cognigni, che ieri ha viaggiato per il Portogallo insieme con Davide Astori e compagni, il tecnico Stefano Pioli, che ha dovuto rinunciare agli infortunati Badelj e Saponara, e a Vecino (nelle prossime ore acquisto ufficiale dell'Inter), ha schierato una Fiorentina disposta con il 4-2-3-1, con Babacar unica punta. Nella ripresa ha fatto il suo esordio in maglia viola il centrocampista francese Veretout, e ha trovato spazio per la prima volta in stagione anche l'attaccante croato, Nikola Kalinic.

La partita era organizzata in ricordo di Marco Ficini, tifoso gigliato scomparso nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2017.

PIOLI: "PROVA DISCRETA" - Il tecnico viola ha commentato il test contro lo Sporting Lisbona come "una prova discreta". "Abbiamo mantenuto certi tipi di equilibri - ha proseguito -, abbiamo avuto un ottimo spirito, ci è mancata un po' di precisione sicuramente nella costruzione, nelle giocate in verticale. Credo però che sia stata comunque una prova in cui abbiamo dimostrato che il lavoro sta portando qualche frutto". Così Stefano Pioli ha analizzato la sconfitta della sua Fiorentina nel sesto trofeo 'Cinco violinos'. "Queste partite ci servono e ci serviranno perché affrontare avversarie di un certo livello ci fa capire un po' il punto in cui siamo. Credo che il lavoro stia funzionando e stia andando bene. Il fatto che qualche giocatore oggi abbia giocato novanta minuti è un buon segnale, abbiamo tenuto testa ad un avversario solido, veloce, abbiamo stretto i denti quando c'era da soffrire. Chiaro che dobbiamo diventare più precisi e più pericolosi in fase offensiva". Infine, Pioli ha commentato la performance di Veretout. "E' stato veloce nelle decisioni prese - ha dichiarato -. Soprattutto nei centrocampisti dobbiamo avere giocatori che anticipano, che leggono bene le situazioni, che giocano un calcio veloce. Credo che lui abbia questo tipo di caratteristiche, mi è piaciuta la personalità con cui è entrato in campo. E' con noi solo da tre giorni, avrà bisogno di tempo ma credo che abbia le qualità, lo spessore e la personalità per essere un centrocampista completo e per fare bene il nostro lavoro". Infine Stefano Pioli ha parlato del calciomercato viola che ancora in entrata stenta molto a decollare. "La società è consapevole e sa quelle che sono le esigenze della squadra e dell'allenatore - ha concluso Pioli -. Chiaro che ci manca ancora qualcosa, ed è altrettanto chiaro che il campionato si sta avvicinando quindi prima saremo al completo, meglio sarà per tutti perché comunque dobbiamo conoscerci e dobbiamo lavorare insieme".