Viareggio, ecco come sarà la nuova Passeggiata: il Comune la presenta

Una importante riqualificazione per la Passeggiata di Viareggio: la annuncia il Comune. Un luogo molto amato un po' in tutta la Toscana adesso si rifarà completamente il look. Annunciato un investimento per 13 milioni di euro. L'idea è quella di non stravolgere lo stile Liberty che rende la passeggiata unica ma anzi di esaltarlo agli occhi dei tantissimi visitatori che affollano, soprattutto nel weekend, il viale a mare.